ミシン趣味のコカド、新作“ドッグウェア”を披露「凄い!!」「か、かわいい」「ホント器用だよね」
お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が8日、自身のインスタグラムを更新。ミシンを使って作った“フレンチブルドッグ用のTシャツ”を公開した。
【写真】「凄い!!」「か、かわいい」コカドケンタロウが作成した“ドッグウェア”
「『フレブルLIVE2025』に呼んでもらったので、プレゼント用のフレブルTシャツ作りました」とつづり、自作したフレンチブルドッグ用の洋服を紹介。落ち着いた色のストライプ柄が映える上品な仕上がりで、実際に着用したフレンチブルドッグを抱いた写真も披露している。
この新作にファンからは、「か、か、かわいい」「凄い!!」「この柄オシャレ」「フレブルちゃんめちゃ似合ってますね」「寒くなってきたので暖かそう」「肌触りも良さそう」「ホント器用だよね」など絶賛する声が集まっている。
コカドは43歳でミシンにハマり、数々の作品をインスタグラムで投稿。2025年7月に、趣味のミシンに特化したYouTubeチャンネル『コカドミシンクラブ』を開設した。
【写真】「凄い!!」「か、かわいい」コカドケンタロウが作成した“ドッグウェア”
「『フレブルLIVE2025』に呼んでもらったので、プレゼント用のフレブルTシャツ作りました」とつづり、自作したフレンチブルドッグ用の洋服を紹介。落ち着いた色のストライプ柄が映える上品な仕上がりで、実際に着用したフレンチブルドッグを抱いた写真も披露している。
コカドは43歳でミシンにハマり、数々の作品をインスタグラムで投稿。2025年7月に、趣味のミシンに特化したYouTubeチャンネル『コカドミシンクラブ』を開設した。