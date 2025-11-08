ラッパーの晋平太さんが亡くなっていたことが８日、分かった。親族が晋平太さんの公式Ｘで発表した。発表前から一部ラッパーやアーティストがＳＮＳで追悼の投稿をしていた。葬儀は近親者のみで執り行われた。

発表では「一部ＳＮＳや報道で取り上げられております件につきまして、改めてご報告申し上げます。先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と報告。「これまで私どもの意向により公表を控えておりましたが、多くの方々からご心配の声をいただき、このたびご報告させていただく運びとなりました」と説明された。

そして「晋平太は、ＨＩＰＨＯＰを愛し、これに全力を注ぎ、生き抜いた人生でした。彼が紡いだ言葉と想いが、皆さまの心に少しでも残ってくれたなら、遺族としてこれほど嬉しいことはございません」と呼びかけ。「皆さまに直接お別れの機会をご用意できなかったこと、心よりお詫び申し上げます。」と謝罪するとともに「これまでの温かいご支援に、改めて深く感謝申し上げます」など記された。

晋平太さんは１９８３年生まれ。２００５年に日本初のＭＣバトルとして９７年から始まった「Ｂ−ＢＯＹ ＰＡＲＫ ＭＣ ＢＡＴＴＬＥ」で優勝。１０年、１１年には「ＵＬＴＩＭＡＴＥ ＭＣ ＢＡＴＴＬＥ」（ＵＭＢ）で史上初（当時）の２連覇を果たすなど数々の大会で優勝を果たした。１７年にはテレビ朝日系「フリースタイルダンジョン」で番組史上初の完全制覇を達成。漢 ａ．ｋ．ａ ＧＡＭＩとの戦いは歴史に残る神回として語り継がれており、日本のＭＣバトルやヒップホップシーンに多大なる貢献を果たした。

一方で２３年１１月には、体調不良が相次ぎ当面の間、ライブ活動を休止することを発表。２４年１月３１日以降は事務所に所属せず、フリーで活動していた。