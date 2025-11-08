WHITE SCORPIONが、本日11月8日（土）に2ndミニアルバム『Corner of my heart』リリースイベントのファイナルを池袋西口公園野外劇場グローバルリングシアターで迎えた。

2ndミニアルバム『Corner of my heart』は、“心の角を曲がる勇気が未来を変える”というメッセージが込められた作品で初週のオリコンウィークリーアルバムランキングでは5位を記録し好スタートを切ったが、ファンと共に歩んだこの3ヶ月間の集大成として、このアルバムリリースをきっかけに訪れた、多くのスコピスト（ファン）が会場には駆けつけた。

ステージは新曲「Corner of my heart」を皮切りに、シングル表題曲を織り交ぜた全9曲が披露されたが、磨かれたパフォーマンスで観客を魅了。熱気に包まれた会場の中、HANNAは「今日で2nd MINI ALBUMのリリースイベントは最後になるんですけど、たくさんのみなさんと出会えたことがまずすごく嬉しいです。なによりもみなさんのことが大好きだし、これからもスコピストとして、いっぱい、ずっと、応援していただけると嬉しいです。スコピストの皆さん、そして今日立ち止まってくれた方も、是非WHITE SCORPIONの応援をよろしくお願いします！」と感謝を伝えた。

11月10日に出演予定のアイドル８組がパフォーマンスで対決する＜IDOL BATTLE ALIVE＞についてAOIが「私たちは、IBAで優勝するために日々課題と向き合って、食らいついて頑張っています。でも、私たちだけの力ではなく、皆さんの声援も必要になります。ぜひ、10日は私たちに力をください！」と語り、会場からも大きな声援が飛んだ。

また、12月13日に品川ステラボールにて開催する＜WHITE SCORPION 2nd Anniversary LIVE＞に向けてはCHOCOが「9月に3rdワンマンライブ＜連撃＞を開催させていただいたんですけど、2部が完売できなくて。空席のある席を見ながらパフォーマンスして悔しい思いがいっぱいあったので、今度こそ絶対に2周年のお祝いは、満員の会場でしたいと思っています！絶対楽しませる自信があるので、予定をこじあけてきてください！待ってます！」と語り、会場は大きな拍手と歓声に包まれた。

さらにライブの終盤では、CHOCO＆MOMOとHANNAの生誕祭公演が2日連続で開催されること、Beginner’s Live #3、定期公演『ホワイトスコーピオンBASE Live』#9が開催されることが発表された。12月13日の2ndアニバーサリーライブへ向け、WHITE SCORPIONのさらなる“進化”が注目される。

セットリスト＜2nd MINI ALBUM『Corner of my heart』発売記念イベント＞

2025年11月8日(土) 池袋西口公園野外劇場 グローバルリングシアター

第一部 スタート：13:30 OVERTURE

M1​. Corner of my heart

M2​. 希望には羽がついてる

M4​. Satisfaction graffiti

M5​. コヨーテが鳴いている

MC

M6​. 眼差しSniper

M7​. なんて僕は無力なんだろう

M8​. 動く唇

MC

M9​. Corner of my heart

ライブ情報

＜CHOCO＆MOMO生誕祭公演＞

日程：2025年12月27日（土）

時間：開場 13:30／開演 14:30

会場：YOANI Live Station ＜Beginner’s Live #3＞

日程：2025年12月27日（土）

時間：開場 17:00／開演 18:00／特典会 19:30〜

会場：YOANI Live Station ＜HANNA 生誕記念公演＞

日程：2025年12月28日（日）

時間：開場 13:30／開演 14:30

会場：YOANI Live Station ＜定期公演『ホワイトスコーピオンBASE Live』#9＞

日程：2025年12月28日（日）

時間：開場 17:00／開演 18:00／特典会 19:30〜

会場：YOANI Live Station

2ndミニアルバム『Corner of my heart』

2025年10月22日（水）発売 〈通常盤 CD〉 ■品番：KICS-4233

■価格：￥2,500 (税抜価格 ￥2,273)

■収録内容

M1​.Corner of my heart

M2​.純愛トースター

M3​.I do love you!

M4​.Beach opening

M5​.愁情

M6​.なんて僕は無力なんだろう

M7​.希望には羽がついてる ■封入特典：生写真（全11種よりランダムで1種封入）※初回製造分のみ 〈ホワスピ盤CD〉 ■品番：NKCD-10544

■価格：CD ￥2,200（税抜価格：￥2,000）

■収録内容

M1​.Corner of my heart

M2​.純愛トースター

M3​.I do love you!

M4​.Beach opening

M5​.愁情

M6​.なんて僕は無力なんだろう ※キャラアニ・チャンスにて予約者優先限定販売

ライブ・イベント情報

＜WHITE SCORPION 2nd Anniversary LIVE＞

＜WHITE SCORPION 2nd Anniversary LIVE After Party＞

2025年12月13日（土）品川ステラボール

■時間：

2nd Anniversary LIVE 開場13:00／開演14:00

2nd Anniversary LIVE After Party 開場17:00／開演17:30

