WHITE SCORPION、『Corner of my heart』リリイベ完走。次なる舞台はデビュー2周年ライブ
WHITE SCORPIONが、本日11月8日（土）に2ndミニアルバム『Corner of my heart』リリースイベントのファイナルを池袋西口公園野外劇場グローバルリングシアターで迎えた。
2ndミニアルバム『Corner of my heart』は、“心の角を曲がる勇気が未来を変える”というメッセージが込められた作品で初週のオリコンウィークリーアルバムランキングでは5位を記録し好スタートを切ったが、ファンと共に歩んだこの3ヶ月間の集大成として、このアルバムリリースをきっかけに訪れた、多くのスコピスト（ファン）が会場には駆けつけた。
ステージは新曲「Corner of my heart」を皮切りに、シングル表題曲を織り交ぜた全9曲が披露されたが、磨かれたパフォーマンスで観客を魅了。熱気に包まれた会場の中、HANNAは「今日で2nd MINI ALBUMのリリースイベントは最後になるんですけど、たくさんのみなさんと出会えたことがまずすごく嬉しいです。なによりもみなさんのことが大好きだし、これからもスコピストとして、いっぱい、ずっと、応援していただけると嬉しいです。スコピストの皆さん、そして今日立ち止まってくれた方も、是非WHITE SCORPIONの応援をよろしくお願いします！」と感謝を伝えた。
11月10日に出演予定のアイドル８組がパフォーマンスで対決する＜IDOL BATTLE ALIVE＞についてAOIが「私たちは、IBAで優勝するために日々課題と向き合って、食らいついて頑張っています。でも、私たちだけの力ではなく、皆さんの声援も必要になります。ぜひ、10日は私たちに力をください！」と語り、会場からも大きな声援が飛んだ。
また、12月13日に品川ステラボールにて開催する＜WHITE SCORPION 2nd Anniversary LIVE＞に向けてはCHOCOが「9月に3rdワンマンライブ＜連撃＞を開催させていただいたんですけど、2部が完売できなくて。空席のある席を見ながらパフォーマンスして悔しい思いがいっぱいあったので、今度こそ絶対に2周年のお祝いは、満員の会場でしたいと思っています！絶対楽しませる自信があるので、予定をこじあけてきてください！待ってます！」と語り、会場は大きな拍手と歓声に包まれた。
さらにライブの終盤では、CHOCO＆MOMOとHANNAの生誕祭公演が2日連続で開催されること、Beginner’s Live #3、定期公演『ホワイトスコーピオンBASE Live』#9が開催されることが発表された。12月13日の2ndアニバーサリーライブへ向け、WHITE SCORPIONのさらなる“進化”が注目される。
セットリスト＜2nd MINI ALBUM『Corner of my heart』発売記念イベント＞
2025年11月8日(土) 池袋西口公園野外劇場 グローバルリングシアター
第一部 スタート：13:30
OVERTURE
M1. Corner of my heart
M2. 希望には羽がついてる
M4. Satisfaction graffiti
M5. コヨーテが鳴いている
MC
M6. 眼差しSniper
M7. なんて僕は無力なんだろう
M8. 動く唇
MC
M9. Corner of my heart
ライブ情報
＜CHOCO＆MOMO生誕祭公演＞
日程：2025年12月27日（土）
時間：開場 13:30／開演 14:30
会場：YOANI Live Station
＜Beginner’s Live #3＞
日程：2025年12月27日（土）
時間：開場 17:00／開演 18:00／特典会 19:30〜
会場：YOANI Live Station
＜HANNA 生誕記念公演＞
日程：2025年12月28日（日）
時間：開場 13:30／開演 14:30
会場：YOANI Live Station
＜定期公演『ホワイトスコーピオンBASE Live』#9＞
日程：2025年12月28日（日）
時間：開場 17:00／開演 18:00／特典会 19:30〜
会場：YOANI Live Station
2ndミニアルバム『Corner of my heart』
2025年10月22日（水）発売
〈通常盤 CD〉
■品番：KICS-4233
■価格：￥2,500 (税抜価格 ￥2,273)
■収録内容
M1.Corner of my heart
M2.純愛トースター
M3.I do love you!
M4.Beach opening
M5.愁情
M6.なんて僕は無力なんだろう
M7.希望には羽がついてる
■封入特典：生写真（全11種よりランダムで1種封入）※初回製造分のみ
〈ホワスピ盤CD〉
■品番：NKCD-10544
■価格：CD ￥2,200（税抜価格：￥2,000）
■収録内容
M1.Corner of my heart
M2.純愛トースター
M3.I do love you!
M4.Beach opening
M5.愁情
M6.なんて僕は無力なんだろう
※キャラアニ・チャンスにて予約者優先限定販売
ライブ・イベント情報
＜WHITE SCORPION 2nd Anniversary LIVE＞
＜WHITE SCORPION 2nd Anniversary LIVE After Party＞
2025年12月13日（土）品川ステラボール
■時間：
2nd Anniversary LIVE 開場13:00／開演14:00
2nd Anniversary LIVE After Party 開場17:00／開演17:30
