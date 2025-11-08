XGのJURIN、JURIN ASAYAとしてソロデビュー
XGのリーダーであるメンバーのJURINが、JURIN ASAYAとして11月18日にソロデビューシングル「PS118 (feat. Rapsody)」をリリースすることが決定した。
10月24日、XGが所属するXGALXの公式SNSアカウントから、DEBUT SINGLE「PS118」と明記された画像が突如として公開され、ファンの間では、これがXGALXの新グループのデビューと予想する声が多く上がっていたが、これがJURINのデビューシングルであることが明らかになった。
「PS118 (feat. Rapsody)」は、果てしない宇宙を航海するJURINの進化とアイデンティティを描いた一曲で、自分だけの方向と波長を信じ、他者の視線に惑わされずに前へ進むJURINの芯の強さが刻まれている。彗星のように鋭いラップと、宇宙の深淵を揺らすビートが重なり合い、JURINという存在は一つの銀河へと広がっていく。XGとして初のメンバーソロ作品であり、初の公式フィーチャリング・コラボレーション作品だ。
フィーチャリングには、グラミー受賞アーティストであり、ヒップホップのリアリズムを象徴する、アメリカノースカロライナ州スノーヒル出身のラッパー、Rapsodyが参加。オールドスクール・ヒップホップの確かなルーツを受け継ぐトラックの上で、2人のラッパーの真摯な情熱とエネルギーが、1つの星雲のように重なり合い、世代も国境も越えて交わる、リアルな共鳴を生み出した1曲に仕上がっている。
JURIN ASAYA「PS118 (feat. Rapsody)」は11月18日に各音楽配信サービスで楽曲配信がスタートする。
■JURINコメント
今回初のソロデビューで”PS118″をリリースできることを本当に嬉しく思います。
“PS118″は私にとって、自分だけの宇宙を開拓する曲です。
今回、参加して頂いたRapsodyさんとそれぞれの”宇宙開拓と航行”について共鳴し、制作中も宇宙を一緒に飛んでるような感覚で、ただただ楽しかったです！
私たちの”宇宙航行”を、言葉やフローを通じて存分に感じてもらえたら嬉しいです。
■Rapsodyコメント
JURINのリリックのキレとパフォーマンスには、本当に驚かされました。
英語が母国語ではないのに、あそこまで表現できるなんて尊敬しかありません。“本物のMCだ”と強く感じましたし、一緒にマイクを並べられて本当に楽しかったです。
ファンの皆さんには、本物のラップ、言葉遊び、そしてバースを楽しみにしてほしいです。
飾りは一切なく、ジェダイ級のパワーを詰め込みました。思いっきり楽しんでください！
■JURIN ASAYA「PS118 (feat. Rapsody)」
2025.11.18 TUE
Pre-save/add
https://jurinasaya.lnk.to/PS118_PRE
◾️＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞
◆日本公演
2026年2月6日（金）、7日（土）、8日（日）【横浜】Kアリーナ横浜
2026年2月17日（火）、18日（水）【大阪】大阪城ホール
2026年2月21日（土）、22日（日）【名古屋】IGアリーナ
2026年3月14日（土）【福井】サンドーム福井
2026年3月20日（金・祝）【仙台】セキスイハイムスーパーアリーナ
2026年3月25日（水）、26日（木）【兵庫】GLION ARENA KOBE
2026年4月4日（土）、5日（日）【福岡】北九州メッセ
ASIA / NORTH AMERICA / UK & EUROPE / AUSTRALIA / LATIN AMERICA and more
https://xgalx.com/xg/news/detail.php?id=1129237
◾️XG 1stフルアルバム
2026年1月23日（金）発売
特設サイト：https://xgalx.com/xg/xg-1stfullalbum/
