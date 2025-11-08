　オランダサッカー協会(KNVB)は7日、今月の北中米ワールドカップ欧州予選に臨むオランダ代表メンバー25名を発表した。

　オランダは残り2試合でグループG首位に立ち、2位ポーランドと勝ち点3差。出場決定に王手をかける中、14日の第9節でポーランド、17日の第10節で4位リトアニアと対戦する。

　ロナルド・クーマン監督は大一番に向けてDFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)やMFフレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)などの主力に加え、復帰となるDFマタイス・デ・リフト(マンチェスター・U)らを招集した。

　また、22歳MFルチアーノ・バレンテ(フェイエノールト)が初選出。同選手は今年、U-21オランダ代表で7試合4ゴールの活躍を見せ、6月のUEFA U-21欧州選手権ではベスト4進出に貢献していた。

以下、招集メンバー

▽GK

マルク・フレッケン(レバークーゼン)

ロビン・ルーフス(サンダーランド)

バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)

▽DF

ナタン・アケ(マンチェスター・C)

フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)

デンゼル・ダンフリース(インテル)

ルチャレル・ヘールトライダ(サンダーランド)

クイリンシー・ハートマン(バーンリー)

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)

マタイス・デ・リフト(マンチェスター・U)

ユリエン・ティンバー(アーセナル)

ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)

▽MF

ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)

フレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)

ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)

イェルディ・スハウテン(PSV)

シャビ・シモンズ(トッテナム)

クインテン・ティンバー(フェイエノールト)

ルチアーノ・バレンテ(フェイエノールト)

▽FW

メンフィス・デパイ(コリンチャンス)

コーディ・ガクポ(リバプール)

ユスティン・クライファート(ボーンマス)

ノア・ラング(ナポリ)

ドニエル・マレン(アストン・ビラ)

ボウト・ベグホルスト(アヤックス)