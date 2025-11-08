W杯出場決定なるか…オランダ代表が欧州予選のメンバー発表! デ・リフト復帰&22歳MFが初招集
オランダサッカー協会(KNVB)は7日、今月の北中米ワールドカップ欧州予選に臨むオランダ代表メンバー25名を発表した。
オランダは残り2試合でグループG首位に立ち、2位ポーランドと勝ち点3差。出場決定に王手をかける中、14日の第9節でポーランド、17日の第10節で4位リトアニアと対戦する。
ロナルド・クーマン監督は大一番に向けてDFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)やMFフレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)などの主力に加え、復帰となるDFマタイス・デ・リフト(マンチェスター・U)らを招集した。
また、22歳MFルチアーノ・バレンテ(フェイエノールト)が初選出。同選手は今年、U-21オランダ代表で7試合4ゴールの活躍を見せ、6月のUEFA U-21欧州選手権ではベスト4進出に貢献していた。
以下、招集メンバー
▽GK
マルク・フレッケン(レバークーゼン)
ロビン・ルーフス(サンダーランド)
バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)
▽DF
ナタン・アケ(マンチェスター・C)
フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)
デンゼル・ダンフリース(インテル)
ルチャレル・ヘールトライダ(サンダーランド)
クイリンシー・ハートマン(バーンリー)
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)
マタイス・デ・リフト(マンチェスター・U)
ユリエン・ティンバー(アーセナル)
ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)
▽MF
ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)
フレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)
ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)
イェルディ・スハウテン(PSV)
シャビ・シモンズ(トッテナム)
クインテン・ティンバー(フェイエノールト)
ルチアーノ・バレンテ(フェイエノールト)
▽FW
メンフィス・デパイ(コリンチャンス)
コーディ・ガクポ(リバプール)
ユスティン・クライファート(ボーンマス)
ノア・ラング(ナポリ)
ドニエル・マレン(アストン・ビラ)
ボウト・ベグホルスト(アヤックス)
オランダは残り2試合でグループG首位に立ち、2位ポーランドと勝ち点3差。出場決定に王手をかける中、14日の第9節でポーランド、17日の第10節で4位リトアニアと対戦する。
ロナルド・クーマン監督は大一番に向けてDFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)やMFフレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)などの主力に加え、復帰となるDFマタイス・デ・リフト(マンチェスター・U)らを招集した。
以下、招集メンバー
▽GK
マルク・フレッケン(レバークーゼン)
ロビン・ルーフス(サンダーランド)
バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)
▽DF
ナタン・アケ(マンチェスター・C)
フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)
デンゼル・ダンフリース(インテル)
ルチャレル・ヘールトライダ(サンダーランド)
クイリンシー・ハートマン(バーンリー)
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)
マタイス・デ・リフト(マンチェスター・U)
ユリエン・ティンバー(アーセナル)
ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)
▽MF
ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)
フレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)
ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)
イェルディ・スハウテン(PSV)
シャビ・シモンズ(トッテナム)
クインテン・ティンバー(フェイエノールト)
ルチアーノ・バレンテ(フェイエノールト)
▽FW
メンフィス・デパイ(コリンチャンス)
コーディ・ガクポ(リバプール)
ユスティン・クライファート(ボーンマス)
ノア・ラング(ナポリ)
ドニエル・マレン(アストン・ビラ)
ボウト・ベグホルスト(アヤックス)