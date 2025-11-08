YOASOBI、アニメ『花ざかりの君たちへ』主題歌OP曲＆ED曲タイトルが決定。アニメPVも公開
YOASOBIが2026年1月より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ＆エンディングテーマを担当する。このたび、その楽曲タイトルがオープニングテーマ「アドレナ」とエンディングテーマ「BABY」に決定した。
本日開催されたTVアニメ『花ざかりの君たちへ』AGFスペシャルステージでは、メインキャラクターを演じる5名の声優が登壇し、アニメが2026年1月4日（日）より順次放送開始となることを発表。さらに、YOASOBIが書き下ろしたオープニングテーマ「アドレナ」とエンディングテーマ「BABY」の一部を使用したアニメPVが解禁となった。
『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）で連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今も根強い人気を誇っている。
■TVアニメ『花ざかりの君たちへ』
2026年1月4日（日）より順次放送開始
TOKYO MX ：1月4日(日)より 毎週日曜21:30〜
BS11 ：1月4日(日)より 毎週日曜22:30〜
ほか MBS・CBCテレビ・RKB毎日放送にて
※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。
【メインスタッフ】
原作：中条比紗也『花ざかりの君たちへ』（白泉社・花とゆめコミックス）
監督：竹村菜月
監督補佐：うえだしげる
シリーズ構成：吉岡たかを
キャラクターデザイン：蘇 詩宜
音楽：横山 克
音響監督：明田川仁
アニメーション制作：シグナル・エムディ
【キャスト】
芦屋瑞稀：山根 綺
佐野 泉：八代 拓
中津秀一：戸谷菊之介
難波 南：梅原裕一郎
梅田北斗：福山 潤
中央千里：川島零士
萱島大樹：内山昂輝
関目京悟：駒田 航
野江伸二：古屋亜南
日本橋渉：西山宏太朗
【主題歌】
オープニングテーマ：YOASOBI「アドレナ」
エンディングテーマ：YOASOBI「BABY」
公式サイト：https://hanakimi-anime.com/
公式SNS
X（旧Twitter）：@hanakimi_anime (https://x.com/hanakimi_anime)
Instagram：@hanakimi_anime（https://www.instagram.com/hanakimi_anime/）
TikTok：@hanakimi_anime（https://www.tiktok.com/@hanakimi_anime）
©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会
【原作情報】
「花とゆめ」（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本でのドラマ化を期に愛蔵版（全12巻）も発売され、シリーズ累計1,700万部を突破している少女漫画。憧れの人・佐野泉に会うために、性別を偽って男子校へアメリカから転入した少女・芦屋瑞稀を取り巻く学園ストーリーは、フジテレビ系列で放送された「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」をはじめ、アジア各地でもドラマ化され、連載が終了して20年が経つ今もなお根強い人気を誇っている。
■＜YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA＞
終了公演は割愛
◆愛媛公演
会場：松山市民会館 大ホール
11月12日（水）開場 18:00 開演 19:00
11月13日（木）開場 18:00 開演 19:00
お問合せ：DUKE松山 089-947-3535（平日 11:00〜17:00）
◆山口公演
会場：山口 KDDI維新ホール
11月15日（土）開場 17:00 開演 18:00
11月16日（日）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571（平日12:00〜17:00）
◆沖縄公演
会場：沖縄コンベンションセンター展示棟
11月29日（土）開場 17:00 開演 18:00
11月30日（日）開場 17:00 開演 18:00
お問合せ：琉球放送 098-988-5000(平日11:00〜17:00)
■＜YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA ~WANPAKU MATSURI~＞
日時： 11月29日(土) 開場 11:00
11月30日(日) 開場 11:00
会場： 沖縄県 宜野湾トロピカルビーチ