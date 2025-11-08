YOASOBIが2026年1月より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ＆エンディングテーマを担当する。このたび、その楽曲タイトルがオープニングテーマ「アドレナ」とエンディングテーマ「BABY」に決定した。

本日開催されたTVアニメ『花ざかりの君たちへ』AGFスペシャルステージでは、メインキャラクターを演じる5名の声優が登壇し、アニメが2026年1月4日（日）より順次放送開始となることを発表。さらに、YOASOBIが書き下ろしたオープニングテーマ「アドレナ」とエンディングテーマ「BABY」の一部を使用したアニメPVが解禁となった。

『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）で連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今も根強い人気を誇っている。

■TVアニメ『花ざかりの君たちへ』 2026年1月4日（日）より順次放送開始

TOKYO MX ：1月4日(日)より 毎週日曜21:30〜

BS11 ：1月4日(日)より 毎週日曜22:30〜

ほか MBS・CBCテレビ・RKB毎日放送にて

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。 【メインスタッフ】

原作：中条比紗也『花ざかりの君たちへ』（白泉社・花とゆめコミックス）

監督：竹村菜月

監督補佐：うえだしげる

シリーズ構成：吉岡たかを

キャラクターデザイン：蘇 詩宜

音楽：横山 克

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：シグナル・エムディ 【キャスト】

芦屋瑞稀：山根 綺

佐野 泉：八代 拓

中津秀一：戸谷菊之介

難波 南：梅原裕一郎

梅田北斗：福山 潤

中央千里：川島零士

萱島大樹：内山昂輝

関目京悟：駒田 航

野江伸二：古屋亜南

日本橋渉：西山宏太朗 【主題歌】

オープニングテーマ：YOASOBI「アドレナ」

エンディングテーマ：YOASOBI「BABY」 公式サイト：https://hanakimi-anime.com/

公式SNS

X（旧Twitter）：@hanakimi_anime (https://x.com/hanakimi_anime)

Instagram：@hanakimi_anime（https://www.instagram.com/hanakimi_anime/）

TikTok：@hanakimi_anime（https://www.tiktok.com/@hanakimi_anime） ©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会 【原作情報】

「花とゆめ」（白泉社）にて1996年20号より2004年18号まで連載され、単行本は花とゆめコミックスより全23巻が発売。2007年の日本でのドラマ化を期に愛蔵版（全12巻）も発売され、シリーズ累計1,700万部を突破している少女漫画。憧れの人・佐野泉に会うために、性別を偽って男子校へアメリカから転入した少女・芦屋瑞稀を取り巻く学園ストーリーは、フジテレビ系列で放送された「花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜」をはじめ、アジア各地でもドラマ化され、連載が終了して20年が経つ今もなお根強い人気を誇っている。

■＜YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA＞ 終了公演は割愛 ◆愛媛公演

会場：松山市民会館 大ホール

11月12日（水）開場 18:00 開演 19:00

11月13日（木）開場 18:00 開演 19:00

お問合せ：DUKE松山 089-947-3535（平日 11:00〜17:00）



◆山口公演

会場：山口 KDDI維新ホール

11月15日（土）開場 17:00 開演 18:00

11月16日（日）開場 17:00 開演 18:00

お問合せ：YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571（平日12:00〜17:00）



◆沖縄公演

会場：沖縄コンベンションセンター展示棟

11月29日（土）開場 17:00 開演 18:00

11月30日（日）開場 17:00 開演 18:00

お問合せ：琉球放送 098-988-5000(平日11:00〜17:00)

■＜YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA ~WANPAKU MATSURI~＞

日時： 11月29日(土) 開場 11:00

11月30日(日) 開場 11:00

会場： 沖縄県 宜野湾トロピカルビーチ

