11月８日放送の満天☆青空レストランにて、

どらまめを使った「どらまめ味噌のチリコンカン」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

★どらまめの水煮

どらまめ（乾燥） ２００ｇ

水

どらまめを水で洗い、一晩浸水しておく

１の水を切る。圧力鍋に豆と、水６００ｃｃを入れてフタをし、火にかける

圧力がかかってきたら弱火にし、１５分ほど煮る（お好みの固さで、時間は調整してください）

火を止めて、圧力が下がったらフタを開けて完成