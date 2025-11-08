【青空レストラン】『どらまめ味噌のチリコンカン』の作り方
11月８日放送の満天☆青空レストランにて、
どらまめを使った「どらまめ味噌のチリコンカン」を作りました！！
レシピは以下の通りです✨
★どらまめの水煮
どらまめ（乾燥） ２００ｇ
水
どらまめを水で洗い、一晩浸水しておく
１の水を切る。圧力鍋に豆と、水６００ｃｃを入れてフタをし、火にかける
圧力がかかってきたら弱火にし、１５分ほど煮る（お好みの固さで、時間は調整してください）
火を止めて、圧力が下がったらフタを開けて完成
★どらまめ味噌のチリコンカン
どらまめの水煮 ４００ｇ
合い挽き肉 ２５０ｇ
玉ネギ １個
にんにく ２片
どらまめ味噌 ８０ｇ
ホールトマト缶 １缶（４００ｇ）
ケチャップ 大さじ２
クミンシード 大さじ１
チリパウダー 大さじ１
オリーブオイル 大さじ１
塩 小さじ１弱
こしょう 適量
ライム １/２個
ホットドック
トルティーヤチップ など
玉ネギは粗みじん切り、にんにくはみじん切りにする。ホールトマトは刻んでおく
フライパンにオリーブオイルとにんにく、クミンシードを入れて火にかけ、香りを出す
玉ネギを加えて炒め、透き通ってきたら挽き肉も入れて炒める
トマト缶を汁ごとと、ケチャップ、チリパウダーを加える
味噌を溶かし入れ、どらまめの水煮を加え、汁気が少なくなるまで煮る
塩とこしょうで味を調える
器に盛り付け、カットライムを添えて完成
ホットドッグなどにかけたり、トルティーヤチップにつけてもOK