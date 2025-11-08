「羨ましい!」「売ってくれ」鹿島が“結束”シャツの初リニューアルを発表! 配布対象を拡大へ
鹿島アントラーズは6日、ホームタウン活動の一環として2012年から続いている「Are you readyシャツ」を初めてリニューアルすると発表した。これまでは自治体や教育機関などに配布していたが、今回は新たに事業所・店舗にも着用の募集を行い、配布対象を拡大する。
この取り組みは「Are you ready(試合を迎える準備はできているか)」のスローガンのもと、地域とクラブが一丸となって戦う結束の象徴として続いてきた。
今回のリニューアルでは、より多くの人が日常業務でも着用しやすいよう、従来のTシャツ型からボタン留めの前開きシャツへと刷新。ベースカラーにアントラーズレッド、アクセントカラーにネイビーが用いられ、シャツ全体にグラデーションが入っている。
クラブは公式サイトで「シャツ全体に施されたグラデーションは、地域とクラブが幾重にも重なり合う様子を表現しています。このデザインには、地域とクラブがともに歩んできた歴史の積み重ねと、これからも重なり合ってともに歩んでいく『未来』への姿勢の両方が込められています」と説明した。
新たなシャツは、ホームタウン5市(鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市)の各自治体や教育機関で着用が予定されているほか、ホームタウン内の事業所・店舗にも募集を行う。条件を満たす事業所は「ANTLERS OFFICIAL STORE CLUBHOUSE」で受け取ることができる。
クラブは「この『Are you ready シャツ』を通じて地域全体とクラブの一体感を可視化し、地域が一つとなる雰囲気づくりに貢献することで、引き続き、『地域に愛され、必要とされるクラブ』を目指してまいります」と表明した。
リニューアルされたシャツを公開したクラブ公式X(旧ツイッター/@atlrs_official)に対し、「いいデザイン」「ホームタウン羨ましい!」「シンプルに売るレベル」「これ普通に販売して欲しい…」「う、売ってくれよ…笑」と、商品化を希望する声が相次いだ。
この取り組みは「Are you ready(試合を迎える準備はできているか)」のスローガンのもと、地域とクラブが一丸となって戦う結束の象徴として続いてきた。
クラブは公式サイトで「シャツ全体に施されたグラデーションは、地域とクラブが幾重にも重なり合う様子を表現しています。このデザインには、地域とクラブがともに歩んできた歴史の積み重ねと、これからも重なり合ってともに歩んでいく『未来』への姿勢の両方が込められています」と説明した。
新たなシャツは、ホームタウン5市(鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市)の各自治体や教育機関で着用が予定されているほか、ホームタウン内の事業所・店舗にも募集を行う。条件を満たす事業所は「ANTLERS OFFICIAL STORE CLUBHOUSE」で受け取ることができる。
クラブは「この『Are you ready シャツ』を通じて地域全体とクラブの一体感を可視化し、地域が一つとなる雰囲気づくりに貢献することで、引き続き、『地域に愛され、必要とされるクラブ』を目指してまいります」と表明した。
リニューアルされたシャツを公開したクラブ公式X(旧ツイッター/@atlrs_official)に対し、「いいデザイン」「ホームタウン羨ましい!」「シンプルに売るレベル」「これ普通に販売して欲しい…」「う、売ってくれよ…笑」と、商品化を希望する声が相次いだ。
「Are you ready シャツ」 リニューアル&配布拡大— 鹿島アントラーズ (@atlrs_official) November 6, 2025
ホームタウンとともに地域をクラブカラーに染める
ホームタウンとともに地域を赤く染める活動の一環として2012年に開始した「Are you ready シャツ」のデザインを初リニューアル✨️… pic.twitter.com/Cc8KuuiNvO