　鹿島アントラーズは6日、ホームタウン活動の一環として2012年から続いている「Are you readyシャツ」を初めてリニューアルすると発表した。これまでは自治体や教育機関などに配布していたが、今回は新たに事業所・店舗にも着用の募集を行い、配布対象を拡大する。

　この取り組みは「Are you ready(試合を迎える準備はできているか)」のスローガンのもと、地域とクラブが一丸となって戦う結束の象徴として続いてきた。

　今回のリニューアルでは、より多くの人が日常業務でも着用しやすいよう、従来のTシャツ型からボタン留めの前開きシャツへと刷新。ベースカラーにアントラーズレッド、アクセントカラーにネイビーが用いられ、シャツ全体にグラデーションが入っている。

　クラブは公式サイトで「シャツ全体に施されたグラデーションは、地域とクラブが幾重にも重なり合う様子を表現しています。このデザインには、地域とクラブがともに歩んできた歴史の積み重ねと、これからも重なり合ってともに歩んでいく『未来』への姿勢の両方が込められています」と説明した。

　新たなシャツは、ホームタウン5市(鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市)の各自治体や教育機関で着用が予定されているほか、ホームタウン内の事業所・店舗にも募集を行う。条件を満たす事業所は「ANTLERS OFFICIAL STORE CLUBHOUSE」で受け取ることができる。

　クラブは「この『Are you ready シャツ』を通じて地域全体とクラブの一体感を可視化し、地域が一つとなる雰囲気づくりに貢献することで、引き続き、『地域に愛され、必要とされるクラブ』を目指してまいります」と表明した。

　リニューアルされたシャツを公開したクラブ公式X(旧ツイッター/@atlrs_official)に対し、「いいデザイン」「ホームタウン羨ましい!」「シンプルに売るレベル」「これ普通に販売して欲しい…」「う、売ってくれよ…笑」と、商品化を希望する声が相次いだ。