■ライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME』

2025年12月10日 発売

【トイズストア限定盤(2Blu-ray＋4CD＋グッズ＋フォトブック＋特殊BOX仕様)】

PPTF-7150〜7155 / 24,200円(税込)

【通常盤(Blu-ray＋2CD＋フォトブック)】

TFXQ-78300〜78302 / 8,800円(税込)

▲ライブ映像作品トイズストア限定盤

▲ライブ映像作品通常盤

▼Blu-ray Disc1 収録内容 ※2形態共通

＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞東京ドーム公演 Day2

(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) アンサー / (04) なないろ / (05) pinkie / (06) 記念撮影 / (07) 邂逅 / (08) strawberry / (09) 太陽 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム / (13) SOUVENIR / (14) アカシア / (15) Gravity / (16) 木漏れ日と一緒に / (17) ray / (18) 窓の中から 〜Encore〜 (19) You were here / (20) ガラスのブルース / (21) 花の

▼Blu-ray Disc2 収録内容 ※トイズストア限定盤のみ

＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞金沢歌劇座公演 Day1

(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) Aurora / (04) なないろ / (05) 車輪の唄 / (06) 記念撮影 / (07) 青の朔日 / (08) strawberry / (09) 飴玉の唄 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム / (13) SOUVENIR / (14) アカシア / (15) クロノスタシス / (16) 木漏れ日と一緒に / (17) 天体観測 / (18) 窓の中から 〜Encore〜 (19) K / (20) 流れ星の正体



▼LIVE CD Disc1 収録内容 ※2形態共通

＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞東京ドーム公演 Day2

(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) アンサー / (04) なないろ / (05) pinkie / (06) 記念撮影 / (07) 邂逅 / (08) strawberry / (09) 太陽 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム

▼LIVE CD Disc2 収録内容 ※2形態共通

(01) SOUVENIR / (02) アカシア / (03) Gravity / (04) 木漏れ日と一緒に / (05) ray / (06) 窓の中から / (07) You were here / (08) ガラスのブルース / (09) 花の名

▼LIVE CD Disc3 収録内容 ※トイズストア限定盤のみ

＜BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous＞金沢歌劇座公演 Day1

(01) Theme of Sphery Rendezvous / (02) Sleep Walking Orchestra / (03) Aurora / (04) なないろ / (05) 車輪の唄 / (06) 記念撮影 / (07) 青の朔日 / (08) strawberry / (09) 飴玉の唄 / (10) 星の鳥 / (11) メーデー / (12) レム

▼LIVE CD Disc4 収録内容 ※トイズストア限定盤のみ

(01) SOUVENIR / (02) アカシア / (03) クロノスタシス / (04) 木漏れ日と一緒に / (05) 天体観測 / (06) 窓の中から / (07) K / (08) 流れ星の正体



▼グッズ ※トイズストア限定盤

・クリアショルダーバッグ

・ラバーチャーム付きキーホルダー

・ロゴステッカーセット

・ニコルアクリルスタンド



▼特典 ※通常盤

・ニコルステッカー

▼封入特典 ※2形態共通

・最速先行抽選シリアルナンバー

※2026年の秋から開催するアリーナツアーのチケット申し込み用

※詳細は後日発表



●購入特典

▼トイズストア限定盤

・B2ポスターA

▼通常盤

・B2ポスターB(Amazonを除く)

・Amazon購入者特典：スリーブケース