2024年8月、タレントのやす子に対して投稿したSNSでの不適切コメントが炎上し、同月11日から芸能活動を休止していたタレントのフワちゃんが、自身のInstagramを11月7日に更新。活動再開を発表した。

「フワちゃんは、リング上で土下座する写真とともに《皆様ご無沙汰しております、フワちゃんです!! 昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました。本日をもちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します!》とつづっています。12月29日に両国国技館のリングに立つことも、あわせて発表しています」（芸能記者）

この投稿に対して、

《テレビには2度と出てくんなよ》

《フワちゃんにここまで需要ないだろ》

といった拒否反応から、

《ずっと待ってたよ》

《お帰りなさい》

などの応援まで、リプライが入り乱れる事態となっている。

そういった状況のなか、フワちゃんが入団するプロレス団体が「スターダム」ということで、SNSには複雑な感情を吐露する投稿も目立った。

「恋愛リアリティ番組『テラスハウス』（フジテレビ系）に出演していたプロレスラーの木村花さんが、スターダムに所属していました。木村さんは2020年5月23日、22歳で亡くなりましたが、長い間インターネットで誹謗中傷を受けていたことを明らかにしていました。

そのため、SNSでやす子さんへ不適切なコメントをしたフワちゃんがスターダムに加入することに、さまざまな意見が投稿されているのです」（前出・芸能記者）

実際にXでは、

《亡くなられた木村花さんが所属していたスターダム フワちゃんの反省と覚悟が感じ取れる》

と、前向きにとらえる投稿もある一方で、

《ネットでの誹謗中傷したやつは拾わないと思ってた》

《スターダム(新日本プロレス)は木村花を忘れてるのかなと思うときがたまにある》

など、木村さんに思いを寄せる投稿も目立っていた。

複雑な思いを寄せるファンもいるなか、フワちゃんが今後、どのような試合を見せていくのか、注目される。

