超学生が、10月29日にリリースした2ndアルバム『アンフィテアトルム』に収録されている新曲「永久アンフィテアトルへようこそ」のミュージックビデオを公開した。

アルバムの1曲目でもある本楽曲は、作詞・作曲・編曲を原口沙輔氏が担当しており、まるで観客を幻想的な舞台へと招き入れる“開演のベル”のような一曲。ショーのような華やかさの中に「強さ」と「孤独」、「願望」と「混乱」といった相反する感情が交錯し、その奥深い世界へと引き込まれる楽曲となっている。

ミュージックビデオは、イラストと動画を野良いぬ、アニメーションをぶき、3DCGを菊之介が担当。野良いぬと菊之介は「pa pa pa」のミュージックビデオも手掛けており、「永久アンフィテアトルへようこそ」では同作に登場した獣人キャラクターが再び姿を見せる。ショータイムのような華やかさと狂気が共存した、シアトリカルで幻想的な世界観で描かれている。

■超学生コメント

「アンフィテアトル(ム)」とは本来は円形闘技場を意味する語で、有名な例としてはローマのコロッセオなどが挙げられます。超学生という名をインターネットの匿名ユーザーより授かってかれこれ14年。人生の半分を超える年月をこの名前で生きてきて、僕にとってのネット世界のイメージは主人公を取り囲む円形劇場のようなものになりつつあります。今回の劇場はまさにインターネットそのものと言っても過言ではない原口沙輔さんと、野良いぬさんを筆頭に集められた素晴らしい映像チームの力によって華やかでありながら仄暗い、混沌を孕む世界になりました。絶えず押し寄せる「要素」の波をお楽しみください。生き残ってください。

超学生の2ndアルバム『アンフィテアトルム』は、これまでリリースされた人気楽曲に加え、「永久アンフィテアトルへようこそ」を含む新曲6曲を収録。また、豪華アーティスト陣を迎えこれまでにない深みと聴き応えを感じられる一枚に仕上がっており、交錯する多彩な感情をテーマに全11曲で構成されている。

初回生産限定の封入特典には、すりガラス越しに超学生に好きなコメントを喋ってもらい録音できるというユニークなイベント「超学生のボイス録音会」への抽選申し込みシリアルナンバーが封入されている。詳細はアルバム特設サイトにて。

また、『アンフィテアトルム』のリリースを記念して、LINE MUSIC再生キャンペーンや、“mora限定スペシャルトーク”プレゼントキャンペーンも実施中だ。

超学生は今作をひっさげ、2026年3月に＜超学生 東名阪ツアー2026『Reverb』＞を開催する。

■2nd Album『アンフィテアトルム』

発売日：2025年10月29日（水）

特設サイト：https://chogakusei-pc.com/ ＜初回限定盤（CD＋Blu-ray）＞ [価格]4,950円（税込）

[品番]PCCA-06428

[収録内容]

【CD】 永久アンフィテアトルへようこそ [ Lyrics, Music & Arrangement: 原口沙輔 ]阿弥陀籤 [ Lyrics, Music & Arrangement : 辻村有記 ]CLAPTRAP [ Lyrics, Music & Arrangement: zensen ]pa pa pa [ Lyrics, Music & Arrangement : 前田佑, 久保田真悟(Jazzin’park), 栗原暁(Jazzin’park) ]キラーチューナー [ Lyrics, Music & Arrangement : フロクロ ]CGS [ Lyrics & Music: 超学生, Arrangement: ESME MORI ]ファンデモーニカ [ Lyrics & Music: 弌誠, Arrangement: 9maBear, Ahhri ]Hazure [ Lyrics＆Music : 辻村有記, 山中拓也(THE ORAL CIGARETTES), Arrangement: 辻村有記 ]しゅきしゅきメイドマスカレイド [ Lyrics, Music & Arrangement : チバニャン ]レベチ [ Lyrics, Music & Arrangement: 宮守文学 ]アイラブインターネット [ Lyrics, Music & Arrangement : 超学生 ] 永久アンフィテアトルへようこそ [ Lyrics, Music & Arrangement: 原口沙輔 ]阿弥陀籤 [ Lyrics, Music & Arrangement : 辻村有記 ]CLAPTRAP [ Lyrics, Music & Arrangement: zensen ]pa pa pa [ Lyrics, Music & Arrangement : 前田佑, 久保田真悟(Jazzin’park), 栗原暁(Jazzin’park) ]キラーチューナー [ Lyrics, Music & Arrangement : フロクロ ]CGS [ Lyrics & Music: 超学生, Arrangement: ESME MORI ]ファンデモーニカ [ Lyrics & Music: 弌誠, Arrangement: 9maBear, Ahhri ]Hazure [ Lyrics＆Music : 辻村有記, 山中拓也(THE ORAL CIGARETTES), Arrangement: 辻村有記 ]しゅきしゅきメイドマスカレイド [ Lyrics, Music & Arrangement : チバニャン ]レベチ [ Lyrics, Music & Arrangement: 宮守文学 ]アイラブインターネット [ Lyrics, Music & Arrangement : 超学生 ] 【Blu-ray】

・Making of「アンフィテアトルム」

・霊視芸人に超学生の自宅を視てもらおう ＜通常盤（CD ONLY）＞ [価格]3,300円（税込）

[品番]PCCA-06429

[収録内容]

初回限定盤のCDと同内容 【購入特典】

・初回限定盤対象 早期予約特典：直筆サイン入り「ポストカード」

・初回生産限定封入特典：「超学生のボイス録音会」応募券

・販売店舗別オリジナル特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：スマホサイズステッカー

全国アニメイト(通販含む)：56mm缶バッジ＋クリアカード（54mm×86mm）

楽天ブックス：アクリルキーホルダー（5cm）

セブンネットショッピング：ラバーバンド（幅12mm×長さ190mm） ▼CDのご購入はコチラから

https://lnk.to/chogakusei_Anfiteatorumu_CD

＜超学生 東名阪ツアー2026『Reverb』＞

・公演日程：

2026年3月7日（土）大阪・NHK大阪ホール 開場 17:00 / 開演 18:00

2026年3月15日（日）愛知・COMTEC PORTBASE 開場16:30 / 開演 17:30

2026年3月22日（日）東京・Kanadevia Hall 開場16:30 / 開演 17:30 ・料金・券種：

特典付指定席：8,800円（税込）

指定席：7,700円（税込） ・公演に関するお問い合わせ

大阪公演：キョードーインフォメーション TEL：0570-200-888 （12:00〜17:00 土日祝休業）

愛知公演：サンデーフォークプロモーション TEL：052-320-9100 （全日12:00〜18:00）

東京公演：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

