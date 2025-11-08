PIZZA OF DEATH RECORDSの新イベント＜Hub Slice＞(ハブスライス)のvol.4が、2026年2月15日に東京・代官山 UNITで開催されることが発表となった。

新イベント＜Hub Slice＞は、アーティスト、お客さん、ライブハウスの“ハブ”となることを目指して、今後は、不定期ながら定期的に開催する予定だとのこと。出演アーティストのジャンル、所属、年齢、形態といったあらゆる垣根を取り除き、ただただ“カッコいい人達とカッコいいイベントをしたい”という思いから実施されるものだ。

そして開催されるvol.4の企画趣旨は“ダンス再解釈”。音楽に合わせて身体を動かすことがダンス(踊り)だとするならば、パンク／ハードコアカルチャーでもあるクラウドサーフやモッシュもダンス。レイヴカルチャーにも通ずるであろうものを再確認すべく、＜Hub Slice vol.4”＞がラインナップされたとのことだ。チケットの先行受付は11月8日19:00より。

■＜PIZZA OF DEATH RECORDS presents “Hub Slice vol.4”＞

2026年2月15日(日) 東京・代官山 UNIT

open15:45 / start16:30

▼チケット

ADV \4500

餓鬼割 \1000

▼出演 ※ABC順

・ENTH(エンス)

・HOTVOX(ホットボックス)

・lilbesh ramko(リルベッシュ ラムコ)

・Peterparker69(ピーターパーカーシックスティナ

・UNHOLY11(アンホーリーエルフ)

【オフィシャル1次先行】

受付期間：11/8(土)19:00 ~11/16(日)23:59

https://eplus.jp/hub-slice/

