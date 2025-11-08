【ZARA】に可愛いの売ってたーーッ！ 秋冬に欠かせない♡「もこもこバッグ」

コーデのシーズンムードを気軽にアップさせたいなら、もこもこ素材であたたかみのあるバッグに注目してみて。シンプルな着こなしに合わせるだけで、主役級の存在感を発揮してくれるかも。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から登場した、フェイクファーバッグをご紹介。絶妙な色味やシルエットで、大人女性のコーデをセンスよく格上げできそうです。

大人カジュアルのアクセントにぴったり

【ZARA】「フェイクファーマキシバッグ」\8,590（税込）

ふわふわのフェイクファーが印象的なバッグ。グレージュがかった絶妙なカラーが、大人女性にぴったりです。高さ34 × 幅57 × マチ22cmの大きめサイズで、荷物が多い日のお出かけにもおすすめ。スムースレザー調のショルダーストラップとふわふわバッグとのコントラストがポイントです。

ゴールドチェーンで上品 & 高見え

【ZARA】「フェイクファーショルダーバッグ」\8,590（税込）

メタルチェーンのストラップがアクセントのフェイクファーバッグ。深みのある上品なブラウンを使った、単色ではない色味も高見えします。手軽に季節感をプラスでき、いつものコーデがグッとおしゃれ見えしそう。内部は2室構造で物を整理しやすくなっており、内ポケットと外ポケットも付いていて便利。

