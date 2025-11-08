黒岩知事（左）の司会で５人の専門家らが意見を交わしたパネルディスカッション＝７日夜、県庁

ストーカー被害を訴えていた川崎市川崎区の女性（２０）が殺害された事件を受け、県は７日夜、被害者支援をテーマに県庁でシンポジウムを開いた。先月庁内に設置された「ＤＶ・ストーカー対応強化特別チーム」が今後の方針を説明したほか、専門家らによるパネルディスカッションが行われた。参加者からは県警に対応の改善を求める声が相次いだ。

特別チームトップの田巻志子ＤＶ・ストーカー被害対策担当課長は、被害者が心身の疲弊によって自身の被害を客観視しづらい傾向を指摘。行政や警察に相談しても深刻さが的確に伝わらない事態を避けるため、危険度を可視化できるチェックリストを県警とともに作成する方針を示した。

チームは被害者本人や親族、関係機関からの依頼に基づき、警察や行政への被害相談時に弁護士を派遣する仕組みづくりにも着手。被害相談を無料で受け付ける「かながわＤＶ相談ＬＩＮＥ」の活用も進める。県警と行政がそれぞれ相談を受けたＤＶ・ストーカー事案について、適切な支援につなげるための情報共有体制の在り方も探るとした。