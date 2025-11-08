グランプリ・シリーズ第4戦

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯第2日は8日、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。男子フリーで佐藤駿（エームサービス・明治大）が、自己ベストの189.04点をマーク。合計285.71点で2位に入り、GPファイナル（12月4日開幕、愛知）の進出も決めた。日下匡力（ただお）コーチのリアクションに、ネットのフィギュアファンも大興奮だ。

フリー「火の鳥」に乗って、佐藤が力強く羽ばたいた。冒頭に大技の4回転ルッツを決めると、トーループの4─2回転、単発の4回転トーループも成功。ほぼ完璧な演技を披露すると、右拳を突き上げた。

佐藤を指導する日下コーチは、ジャンプが決まると「ッシャー！！！」と吠えて豪快にガッツポーズ。キス＆クライでフリー自己ベストの得点が出ると、口を大きく開けて指さし、拍手をした後に笑顔で佐藤を力強く抱きしめた。

大きなアクションでたびたび話題になる同コーチ。Xには「日下コーチのキスクラ芸くるか！」との声もあり、この日もファンや視聴者に注目されていた。

Xには「日下コーチが今日も熱かった」「日下コーチもう完全に名物コーチとなってるよな」「日下コーチは今日のMVPです（異論は認めない）」「日下コーチの笑顔爆発」などの声が上がった。

同コーチは競技後に取材に応じ、「最高です！ 怪我と闘ってつらい思いしてきたので。彼の努力はほんとに凄かったなとしみじみ感じました」と愛弟子を称えていた。



