大塚製薬はこのほど、バランス栄養食「カロリーメイト」の受験生応援CM「いちばんの味方」編を公式 YouTubeチャンネルなどで公開した。父親役を佐藤二朗、受験生の息子役を坂元愛登が演じた120秒間の感動作となっているが、破天荒な芸風で知られる人気ピン芸人も一瞬だけ登場している。



【写真】ザコシが一瞬だけ映ったシーン でっかい声で「シュー！」と絶叫

毎年恒例CMの第12弾となる今回は「AI」がテーマ。AIを活用しながら勉強に励む受験生（坂元）と、その姿やAIの進化に戸惑いながらも自分なりに寄り添おうとする父親（佐藤）の姿を描く。



物語は、受験生がスマホの中のAIに「有機化学の選択問題作って」と語りかけるシーンから始まる。AIを活用しながら勉強を頑張る息子の姿を見て、スマホで芸人の動画を見ていた父親は「そんな時代か」と感心するのだが…。



そのスマホの中でネタを披露しているのが、ハリウッドザコシショウ。おなじみのテンガロンハットに上半身裸姿で「シュー！」と絶叫。その後のシーンでは、ヒゲ型の吹き戻し付きメガネを着用した姿も見せた。出演シーンはわずか1秒。しかしながら強烈なインパクトを残した。



ザコシ本人も同CMのリンクをXに載せて告知。「ええやん！」「カロリーメイトのCMで二朗さんが見てる動画がザコシなのなんでなんやろかwww」「だけど いいCM」「おとんの日常に笑いを添えるおシショウさん」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）