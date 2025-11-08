「週刊文春」が報じた、木村拓哉と工藤静香の長女Cocomi（24）と男子バレーボール日本代表の小川智大（29）の真剣交際。

【画像】2人でタクシーに乗り込むCocomiと小川

小川は直撃取材に「（Cocomiとは）仲良くさせていただいてます」と回答し、「週刊文春 電子版」の記事配信後には「オフィシャルサポーターズクラブ」の会員向けにブログを更新。「プライベートなこととはいえ、皆さんが気になる気持ちも分かるのですが本当に自分の一言とかで色んなことに影響しちゃう可能性があるので言えないのでそれは申し訳ないです」と報道を否定しなかった。



Cocomi ©時事通信社

芸能界一のスーパーサラブレッドと人気選手の交際に、Yahoo!ニュースのコメント欄（ヤフコメ）では様々な反応が寄せられている。

『お兄ちゃん狙い』だなんて噂されて…

ヤフコメでは、Cocomiが以前からバレーボールファンであることを公言していたことを指摘する声が見られた。特に多くのユーザーが想起したのは、男子バレーボール日本代表の石川祐希選手の妹でプロバレーボール選手の石川真佑選手とCocomiの親交だ。

あるユーザーは、「石川祐希選手の妹・石川真佑選手と仲良しアピールしていましたが…『お兄ちゃん狙い』だなんて噂されて、正直私もそう思ってしまいました。まさかのリベロ小川選手だったとは」というコメントを寄せていた。

Cocomiの父・キムタクと母・工藤静香の動向が気になるユーザーも多かったようだ。

「父親がキムタクって、挨拶行くときに震えて倒れそう」というコメントや、「付き合いたいなと思っても、どうしてもバックにキムタクと工藤静香がチラつくし、簡単な付き合いなんで出来ないから、余程覚悟決めて、大好きで交際に至ったんだろうな」との推察もあった。

また、「個人的にはすぐにブログ更新したのも記者への対応も誠実で良いと思う」という、報道後の小川選手の対応を評価するコメントも目立った。「週刊文春 電子版」では、小川選手の一問一答に加え、多数のスクープ写真とともに小川選手とCocomiの密会について報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年11月13日号）