クリスマスイベント続々！恵比寿で“イルミネーション”始まる　ハリー・ポッター“冬の世界”体験も　東京スカイツリーではクリスマスマーケット

このところ、ようやく季節が進んだことを実感できるようになってきました。

11月に入ったばかりですが東京都内では早くも様々なクリスマスイベントが始まっています。

8日午後5時過ぎ、東京都心の冬の風物詩、恵比寿ガーデンプレイスのイルミネーションが始まり、約10万球のLEDが一斉に光を放ちました。

高さ約5メートルの世界最大級というシャンデリアが2025年も輝きを放ちます。

来場した人は「きれいだった」「きれいです」「冬だなって感じがする」と話しました。

街では一足先にクリスマス気分を盛り上げてくれる催しがスタートしています。

映画「ハリー・ポッター」シリーズなどの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京・メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、ハリーたちがホグワーツ城で過ごしたクリスマスをテーマにした特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が8日から2026年1月12日まで期間限定で開催されています。

「ハリー・ポッターと賢者の石」の食事シーンなどで登場する大広間で迎えてくれるのは宙に浮かぶ400本以上のキャンドルです。

シリーズにたびたび登場した印象的な場面を再現しており、空中に浮かぶ400本を超えるキャンドルが幻想的な雰囲気を醸し出します。

ハリーたちが買い物をした「ダイアゴン横丁」は2025年に初めて雪化粧が施され、ホグワーツ城では新たにプロジェクションマッピングが始まりました。

さらにツアー限定の特別メニューも登場し、「ダイアゴン横丁デザートプレート」には2種類のムースケーキ、マカロン、ジェリービーンズなどが使用されています。

他にも、東京スカイツリータウンでは12月25日までクリスマスマーケットが開かれていて、6日は温かい飲み物が飛ぶように売れていました。

来場者は「ホットココアを飲もうかなと思っている。クリスマスを感じたくて…」と話しました。

さらに、ホテル椿山荘東京では11月11日から2026年2月5日まで、園内の森に1日4回オーロラが出現し幻想的な雲海に光の演出が加わるイベントも開催されます。

これから街では週を追うごとにロマンチックなムードが高まっていきます。