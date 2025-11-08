「今はかなり充実感がある」34歳で欧州初挑戦の元日本代表MFが語った“現在地”「ドイツとは違うけど…」【現地発】
元日本代表MFの原口元気がベルギーリーグ２部のベールスホットに移籍して２か月近くが経った。かつてドイツのヘルタ、デュッセルドルフ（レンタル）、ハノーファー、ウニオン・ベルリン、シュツットガルトでプレーし、古巣の浦和レッズへ復帰後に欧州再挑戦を果たした原口は、ベールスホットでボランチとしてポジションをつかんでいる。
「チームはほぼ勝っている。７試合やって６勝かな。首位相手に対してだけ引き分け。この間は１部相手にも勝っている(ベルギーカップのラウンド32)。１部のクオリティがあるチームだなと思っています。昇格争いもできているし、いろんな面で楽しめています」
取材に訪れたのは11節のコルトレイク戦。この日、原口は、カップ戦での負傷の影響で欠場となったが、取材に快く応じてくれた。チームへの手ごたえと充実感が言葉の端々から感じられる。
「スタイルはめっちゃいい。監督も若くて、現役時代に中盤でプレーしていた選手だったので、バランス良いサッカーをしますね。つながないわけじゃないし、つなぐ努力はするけど、めちゃくちゃリスクを冒して戦うわけじゃない。ちゃんと勝ちにこだわりながら、相手もしっかり分析して、それぞれ解決策を出してくれる。優秀な監督だと思います」
ドイツ時代の22-23シーズン、所属するウニオン・ベルリンは４位でリーグをフィニッシュ。翌シーズンにクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ出場を決めた。準レギュラーとして活躍していた原口にもCLの舞台に立つチャンスが確かにあったが、それでも、当時残留争いに苦しんでいたシュツットガルトへの移籍を選んだ。
「自分が思うサッカーにチャレンジしたい」と当時心境を明かしてくれたことを思い出す。その純粋な思いは今もなお健在だ。
「うん、そうですね。ドイツとは違うけど、ベルギーサッカーも面白い。サッカーのことを勉強しながら、英語を勉強しながら、さらに選手としてもまだまだ面白い挑戦ができている。かなり今は充実感があります」
上位対決となったコルトレイク戦を１−２で落としたベールスホット。スタンドから仲間の奮闘を、気持ちを込めて応援していた原口。もうすっかりチームになじんでいるようだ。
前述のカップ戦では、強烈なミドルシュートで移籍後初ゴールをマークした。ピッチで躍動する姿を見に、またここへ来なければならない。新しい世界に飛び込んだ34歳のチャレンジを追いかけたい。
取材・文●中野吉之伴
【動画】圧巻のミドル弾！原口元気の豪快なベルギー初ゴール
