2025年11月9日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月9日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
他人の都合に振り回されそう。時にははっきりイヤと言ってもOK。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
大勢で過ごしていても気分が晴れないかも。1人で気楽に行動を。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
友人からの情報は不確実なことが多そう。聞き流すのもあり。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
情報の独り占めは周囲から敬遠されそう。みんなと分かち合って。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
不安定な日。欲張りな気持ちを手放して、一点集中でやっていくと◎。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
金運が好調。前から目を付けていた品を買うなら今日が吉！
6位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
仕事や用事以外のことに成果が。とことん趣味を楽しもう。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
約束は必ず守ろう。忘れてしまうと幸運を逃す可能性が……。
4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
周囲のムードメーカーになれる日。夢を語るのがポイント。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
ブランド品など高価なものと縁がある日。ただし出費は覚悟して。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
リーダー役をすると吉。特に遊びの場では主導権を握って。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
才能ある人と一緒に食事を。いい刺激を受けられるはず。
