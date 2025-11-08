ÅìÌî¹¬¼£¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¥ì¥¹¥é¡¼Éüµ¢¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ê¤è¤ë¤Ê¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬£·Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Á£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Îà³èÆ°ºÆ³«á¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ËÅÅ·âÅÐ¾ì¡££±£²·î£²£¹Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ø¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤â¹¹¿·¤·¡ÖËÜÆü¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ´¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿ÅìÌî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢Éü³è¤È¤¤¤¦¤«¡£º£¡¢²¶¤â¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¸«¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¡¢Ç¯Ëö£±£²·î£²£¹Æü¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç»î¹ç¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·ÝÇ½³èÆ°¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢É½ÉñÂæ¤ËºÆ¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö£±Ç¯È¾¤°¤é¤¤¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉü³è¤¹¤ë¤ó¤Ç¡£¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î»î¹ç¸«¤Æ¤«¤é¤Í¡¢¡Ø¤¢¡¢¥Õ¥ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ê¤è¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Í¡¢±þ±ç¤ÎÊý¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£