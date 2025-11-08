カラオケで失敗して...5時間で破局！？好き同士でもひと筋縄ではいかない【蛙化現象】の苦労エピまとめ

恋人のなにげない言動にがっかりして気持ちが冷めてしまう“蛙化現象”。今回は、Ray読者に「蛙化現象の苦労エピ」を聞いてみました。好き同士でもひと筋縄ではいかないエピソードが豊富…！カラオケで失敗して5時間で破局した話や、憧れの先輩の本当の姿まで…さっそく読んでみてね。

つきあったけれど、蛙化現象が… 恋人のなにげない言動にがっかりして気持ちが冷めてしまう“蛙化現象”。 好き同士でもひと筋縄ではいかない苦労話を集めました。

Topic 大学のみんなが見てる前で公開告白！？ Y・M さん（大学4年） 「大学の同級生で、一緒に勉強したりする仲よしの男のコがいました。つきあいたいと思ってたけど、ある日の講義のあと、突然立ち上がり全員が見ているなかで公開告白！！ 空気を読んで告白を受け入れたけど、恥ずかしくて逃げ出したかった！結局、後日別れました」

Topic なんでも私にあわせないで！ A・K さん（会社員・25才） 「相手から好意を持ってもらっておつきあいを始めたのですが、相手が私を優先しすぎてデートの行き先も食べる場所も私の判断がすべて。自分を大事にして自立できる人のほうがいい」

Topic カラオケで失敗。5時間で破局 A・M さん（大学4年） 「飲みの2次会でカラオケへ。隣にいた男のコから告白されて、ノリでOKしちゃいました。でもカレの着てたTシャツはよれよれだし、ちらっと見えるボディラインがガリガリすぎ。 エレベーターで突然キスされて無理になって、帰って即LINEで別れました。お酒よくない！」

Topic デート中にごはん横ドリ事件 N・O さん（会社員・24才） 「つきあい始めの頃、2人でちょっといいごはんを食べに行ったときのこと。カレのごはんを食べるスピードが速いことに気づきました。 私は味わって食べたいし、会話も楽しみたいからゆっくり自分のペースで食べ進めていたのに、私のお皿を見て『これ食べないならもらうね』と私に断りもなく横取り！！ 最初はびっくりして注意もできなかったけど、その後もたびたびごはんを取られることがあり、将来を考えると不安になってお別れしました」

Topic バレるうそをつく I・T さん（OL・25才） 「カレがタクシーで女のコと2人で乗車してるところを街で見かけ、電話したら『移動してるだけ』って。でも、頭を寄せあってたよね！？」