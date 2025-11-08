カラオケで失敗して...5時間で破局！？好き同士でもひと筋縄ではいかない【蛙化現象】の苦労エピまとめ
恋人のなにげない言動にがっかりして気持ちが冷めてしまう“蛙化現象”。今回は、Ray読者に「蛙化現象の苦労エピ」を聞いてみました。好き同士でもひと筋縄ではいかないエピソードが豊富…！カラオケで失敗して5時間で破局した話や、憧れの先輩の本当の姿まで…さっそく読んでみてね。
つきあったけれど、蛙化現象が…
恋人のなにげない言動にがっかりして気持ちが冷めてしまう“蛙化現象”。
好き同士でもひと筋縄ではいかない苦労話を集めました。
Topic 大学のみんなが見てる前で公開告白！？
Y・M さん（大学4年）
「大学の同級生で、一緒に勉強したりする仲よしの男のコがいました。つきあいたいと思ってたけど、ある日の講義のあと、突然立ち上がり全員が見ているなかで公開告白！！
空気を読んで告白を受け入れたけど、恥ずかしくて逃げ出したかった！結局、後日別れました」
Topic なんでも私にあわせないで！
A・K さん（会社員・25才）
「相手から好意を持ってもらっておつきあいを始めたのですが、相手が私を優先しすぎてデートの行き先も食べる場所も私の判断がすべて。自分を大事にして自立できる人のほうがいい」
Topic カラオケで失敗。5時間で破局
A・M さん（大学4年）
「飲みの2次会でカラオケへ。隣にいた男のコから告白されて、ノリでOKしちゃいました。でもカレの着てたTシャツはよれよれだし、ちらっと見えるボディラインがガリガリすぎ。
エレベーターで突然キスされて無理になって、帰って即LINEで別れました。お酒よくない！」
Topic デート中にごはん横ドリ事件
N・O さん（会社員・24才）
「つきあい始めの頃、2人でちょっといいごはんを食べに行ったときのこと。カレのごはんを食べるスピードが速いことに気づきました。
私は味わって食べたいし、会話も楽しみたいからゆっくり自分のペースで食べ進めていたのに、私のお皿を見て『これ食べないならもらうね』と私に断りもなく横取り！！
最初はびっくりして注意もできなかったけど、その後もたびたびごはんを取られることがあり、将来を考えると不安になってお別れしました」
Topic バレるうそをつく
I・T さん（OL・25才）
「カレがタクシーで女のコと2人で乗車してるところを街で見かけ、電話したら『移動してるだけ』って。でも、頭を寄せあってたよね！？」
Topic クールだと思っていた先輩の本当の姿
S・K さん（大学1年）
「私が高2のときにサッカー部の部長にひと目ボレ。学校中でもイケメンと話題の先輩に猛アタックしつきあうことに♡ カッコよくて完璧なカレに夢中になってました。
ただこれまで見てきたみんなの中心にいるリーダー気質のカレは表の姿。仲が深まるに連れて心を許してくれたのか甘える姿が増えていき、子どもみたいにデレデレに。
カッコいい姿しか見てこなかったから、申し訳ないけどそのギャップにげんなりしちゃいました……」
イラスト／かわむらけーき 文／柿沼奈々子