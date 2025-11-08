XG・JURIN、ソロデビュー決定 グラミー受賞ラッパーRapsodyが参加
JURIN＆Rapsody
XGのリーダーであるメンバーのJURINが8日、JURIN ASAYAとして11月18日にソロデビューシングル「PS118 (feat. Rapsody)」をリリースすることが発表された。
【写真】JURIN ASAYA「PS118 (feat. Rapsody)」ジャケ写
来年1月23日に自身初のフルアルバム「THE CORE - 核」のリリース、そして、来年2月からセカンドワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」の開催を発表しているHIPHOP / R&B ガールズグループ・XG。
本日、XGのリーダーであるメンバーのJURINが、JURIN ASAYAとして11月18日にソロデビューシングル「PS118 (feat. Rapsody)」をリリースすることがアナウンスされた。
10月24日、XGが所属するXGALXの公式SNSアカウントから、DEBUT SINGLE「PS118」と明記された画像が突如として公開され、ファンの間では、これがXGALXの新グループのデビューと予想する声が多く上がっていたが、これがJURINのDEBUT SINGLEであることが明らかになった。
「PS118 (feat. Rapsody)」は、果てしない宇宙を航海するJURINの進化とアイデンティティを描いた一曲で、自分だけの方向と波長を信じ、他者の視線に惑わされずに前へ進むJURINの芯の強さが刻まれている。彗星のように鋭いラップと、宇宙の深淵を揺らすビートが重なり合い、JURINという存在は一つの銀河へと広がっていく。
フィーチャリングには、グラミー受賞アーティストであり、ヒップホップのリアリズムを象徴する、アメリカノースカロライナ州スノーヒル出身のラッパー、Rapsodyが参加。オールドスクール・ヒップホップの確かなルーツを受け継ぐトラックの上で、2人のラッパーの真摯な情熱とエネルギーが、1つの星雲のように重なり合い、世代も国境も越えて交わる、リアルな共鳴を生み出した1曲に仕上がっている。
JURIN ASAYA「PS118 (feat. Rapsody)」は11月18日に各音楽配信サービスで楽曲配信がスタートする。