

JURIN＆Rapsody

XGのリーダーであるメンバーのJURINが8日、JURIN ASAYAとして11月18日にソロデビューシングル「PS118 (feat. Rapsody)」をリリースすることが発表された。

【写真】JURIN ASAYA「PS118 (feat. Rapsody)」ジャケ写

来年1月23日に自身初のフルアルバム「THE CORE - 核」のリリース、そして、来年2月からセカンドワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」の開催を発表しているHIPHOP / R&B ガールズグループ・XG。

本日、XGのリーダーであるメンバーのJURINが、JURIN ASAYAとして11月18日にソロデビューシングル「PS118 (feat. Rapsody)」をリリースすることがアナウンスされた。

10月24日、XGが所属するXGALXの公式SNSアカウントから、DEBUT SINGLE「PS118」と明記された画像が突如として公開され、ファンの間では、これがXGALXの新グループのデビューと予想する声が多く上がっていたが、これがJURINのDEBUT SINGLEであることが明らかになった。

「PS118 (feat. Rapsody)」は、果てしない宇宙を航海するJURINの進化とアイデンティティを描いた一曲で、自分だけの方向と波長を信じ、他者の視線に惑わされずに前へ進むJURINの芯の強さが刻まれている。彗星のように鋭いラップと、宇宙の深淵を揺らすビートが重なり合い、JURINという存在は一つの銀河へと広がっていく。

フィーチャリングには、グラミー受賞アーティストであり、ヒップホップのリアリズムを象徴する、アメリカノースカロライナ州スノーヒル出身のラッパー、Rapsodyが参加。オールドスクール・ヒップホップの確かなルーツを受け継ぐトラックの上で、2人のラッパーの真摯な情熱とエネルギーが、1つの星雲のように重なり合い、世代も国境も越えて交わる、リアルな共鳴を生み出した1曲に仕上がっている。

JURIN ASAYA「PS118 (feat. Rapsody)」は11月18日に各音楽配信サービスで楽曲配信がスタートする。

JURINコメント

Rapsodyコメント

今回初のソロデビューで"PS118"をリリースできることを本当に嬉しく思います。"PS118"は私にとって、自分だけの宇宙を開拓する曲です。今回、参加して頂いたRapsodyさんとそれぞれの"宇宙開拓と航行"について共鳴し、制作中も宇宙を一緒に飛んでるような感覚で、ただただ楽しかったです！私たちの"宇宙航行"を、言葉やフローを通じて存分に感じてもらえたら嬉しいです。JURINのリリックのキレとパフォーマンスには、本当に驚かされました。英語が母国語ではないのに、あそこまで表現できるなんて尊敬しかありません。“本物のMCだ”と強く感じましたし、一緒にマイクを並べられて本当に楽しかったです。ファンの皆さんには、本物のラップ、言葉遊び、そしてバースを楽しみにしてほしいです。飾りは一切なく、ジェダイ級のパワーを詰め込みました。思いっきり楽しんでください！