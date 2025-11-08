【Victor×Kappa】レトロ×スポーティ♡弓削匠が手がけるコレクション

“His Master’s Voice”の犬「ニッパー」でおなじみの「Victor（ビクター）」と、イタリア発スポーツブランド「Kappa（カッパ）」がタッグを組んだコレクション「Victor × Kappa directed by TAKUMI YUGE」が登場！弓削匠氏が手掛けるレトロスポーティなデザインは、タウンユースにも映えるおしゃれさ♡

弓削匠が手がける、イタリアンレトロなスポーツスタイル



Short Sleeve Football Game Shirts

Long Sleeve Football Game Shirts

Football Jacket

Football Pants

Football Cap

Football Bag

今回のコレクションは、弓削匠氏が架空のイタリアのプロサッカーチームをイメージしてデザイン。ヴィンテージ感あふれるロゴや配色が魅力の全6型がラインナップします。

ショートスリーブのゲームシャツ（11,000円）や、ロングスリーブタイプ（12,100円）、フットボールジャケット（19,250円）など、アクティブにもカジュアルにも使える万能アイテムが揃います。

どのアイテムにもVictorとKappaのロゴを組み合わせた特別仕様のデザインが施され、コラボならではの存在感を放っています。

ZOZOVILLA限定！スポーツミックスで秋冬コーデに差をつけて



販売はZOZOVILLA限定で、受注期間は2025年11月7日（金）正午～11月24日（月）11:59まで。

フットボールパンツ（15,400円）やキャップ（6,600円）、バッグ（4,950円）も展開され、セットアップでの着こなしもおすすめです。

スポーツブランドならではの機能性に加え、弓削氏の感性が光るモードなスタイルは、日常にさりげなくトレンドを取り入れたい人にぴったり♪

お届けは2026年1月下旬予定。限定感の高いコレクションなので、ぜひ早めのチェックを。

クラシックとモードが融合した限定コレクション♡



Victor×Kappaのコラボは、長い歴史を持つ2ブランドのエッセンスを、弓削匠氏が現代の感性で再構築した特別なシリーズとなっています。

スポーツとファッションの垣根を超えた、レトロで洗練されたデザインはこの冬の注目株です。街でもジムでも楽しめる限定アパレルを、ZOZOVILLAでぜひ手に入れてみてください♡