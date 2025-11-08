【Victor×Kappa】レトロ×スポーティ♡弓削匠が手がけるコレクション
“His Master’s Voice”の犬「ニッパー」でおなじみの「Victor（ビクター）」と、イタリア発スポーツブランド「Kappa（カッパ）」がタッグを組んだコレクション「Victor × Kappa directed by TAKUMI YUGE」が登場！弓削匠氏が手掛けるレトロスポーティなデザインは、タウンユースにも映えるおしゃれさ♡
弓削匠が手がける、イタリアンレトロなスポーツスタイル
Short Sleeve Football Game Shirts
Long Sleeve Football Game Shirts
Football Jacket
Football Pants
Football Cap
Football Bag
今回のコレクションは、弓削匠氏が架空のイタリアのプロサッカーチームをイメージしてデザイン。ヴィンテージ感あふれるロゴや配色が魅力の全6型がラインナップします。
ショートスリーブのゲームシャツ（11,000円）や、ロングスリーブタイプ（12,100円）、フットボールジャケット（19,250円）など、アクティブにもカジュアルにも使える万能アイテムが揃います。
どのアイテムにもVictorとKappaのロゴを組み合わせた特別仕様のデザインが施され、コラボならではの存在感を放っています。
販売はZOZOVILLA限定で、受注期間は2025年11月7日（金）正午～11月24日（月）11:59まで。
フットボールパンツ（15,400円）やキャップ（6,600円）、バッグ（4,950円）も展開され、セットアップでの着こなしもおすすめです。
スポーツブランドならではの機能性に加え、弓削氏の感性が光るモードなスタイルは、日常にさりげなくトレンドを取り入れたい人にぴったり♪
お届けは2026年1月下旬予定。限定感の高いコレクションなので、ぜひ早めのチェックを。
クラシックとモードが融合した限定コレクション♡
Victor×Kappaのコラボは、長い歴史を持つ2ブランドのエッセンスを、弓削匠氏が現代の感性で再構築した特別なシリーズとなっています。
スポーツとファッションの垣根を超えた、レトロで洗練されたデザインはこの冬の注目株です。街でもジムでも楽しめる限定アパレルを、ZOZOVILLAでぜひ手に入れてみてください♡