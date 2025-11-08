「ミスマガジン2024」のファイナリストに選出され、その後数々の媒体に登場し、今グラビア界で勢いのある1人でもある沢美沙樹さんが、11月14日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社）に登場します。



【写真】本当に19歳？オトナの色気があふれ出る沢美沙樹さん

BLT MONSTERは、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載しています。



沢さんは、古民家と緑豊かな自然が広がるロケーションで、「少女の危うさ」をテーマに撮影を敢行。19歳になったばかりの彼女が見せる、あどけなさとふとした瞬間の大人びた表情。その間に生まれる繊細なギャップを切り取り、今この瞬間にしか映せない等身大の彼女の姿を収めています。大胆な変形水着を着こなすクールビューティーのカットは必見です。



BLT MONSTER Round 6は表紙に桃月なしこさんを迎え、裏表紙には沢美沙樹さん、中面には風吹ケイさん、山田あいさん、アイドルグループ・NEO JAPONISMの瀬戸みるかさんが登場します。



【沢美沙樹さんプロフィール】

さわみさき 19歳 2006年10月18日生まれ 東京都出身 T158・B92W60H90 高校3年生で初めてエントリーした「ミスマガジン2024」でベスト16に選出。グラビア界のニューヒロインとして活躍中。最新情報は、公式X（@misaki_sawa_）、公式Instagram（@misaki_sawasan）