【義姉「うわぁ人生、損してる〜」】味方ナシ…なら「一人で闘うしかない！」＜第5話＞#4コマ母道場
「人生半分損しているね！」この言葉をどう捉えますか？ 誇張しすぎだと思うか、それとも見下されていると思うか……。「してないよ！」と返せる人もいれば「私は人生の半分も損しているのだろうか」と考え込んでしまう人もいるかもしれません。今回は、ある女性と義姉のお話です。
第5話 義姉対抗マニュアル
【編集部コメント】
こっちが不快に思っていることは伝えないと、一生嫌な思いをさせられ続けると悟ったスズカさん。完成したのは「お義姉さん対抗マニュアル」！ ミキさんにこう言われたらこう言い返すと、びっしり書いてあります。スズカさんだって言い返すと決めたのなら、言い返す方法はちゃんとあるのです。今まではきっと優しさからここまでしなかっただけなのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
