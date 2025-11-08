【義姉「うわぁ人生、損してる〜」】味方ナシ…なら「一人で闘うしかない！」＜第5話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

「人生半分損しているね！」この言葉をどう捉えますか？　誇張しすぎだと思うか、それとも見下されていると思うか……。「してないよ！」と返せる人もいれば「私は人生の半分も損しているのだろうか」と考え込んでしまう人もいるかもしれません。今回は、ある女性と義姉のお話です。

第5話　義姉対抗マニュアル



【編集部コメント】

こっちが不快に思っていることは伝えないと、一生嫌な思いをさせられ続けると悟ったスズカさん。完成したのは「お義姉さん対抗マニュアル」！　ミキさんにこう言われたらこう言い返すと、びっしり書いてあります。スズカさんだって言い返すと決めたのなら、言い返す方法はちゃんとあるのです。今まではきっと優しさからここまでしなかっただけなのでしょう。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・みやび