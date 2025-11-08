全国高校サッカー選手権の県予選は８日に準決勝２試合が行われ、ベスト４が衝突しました。

準決勝の第一試合は、前回大会で全国制覇を果たした前橋育英と初の全国を目指す健大高崎が対戦しました。

立ち上がりからハイプレスでリズムを掴んだ健大は、前半１５分、１３番・富澤が遠目から狙います。さらにその４分後、１１番・折茂が抜け出しシュート。しかし、ゴールなりません。

一方、なかなかシュートチャンスのない育英は、前半終了間際のフリーキック。１３番・柴野のボールに身長１８４センチの４番・市川が頭で合わせますが、ゴールならず、両チーム無得点で前半を折り返します。

後半に入っても健大の勢いは止まらず、決定機を何度も作りますが、ゴールネットは揺れません。育英は選手交代で攻撃のリズムを掴むと、２０分、２１分と立て続けにチャンスを作ります。

そして、迎えた後半３０分。ゴール前に顔を出した１３番・柴野が右足を振りぬき、育英がようやく均衡を破ります。

前橋育英が１対０で健大高崎を下し、５大会連続の決勝進出です。

準決勝の第二試合は、１２年ぶりの選手権出場を目指す水色の桐生第一と５年ぶりの全国を狙う白と黒の前橋商業の対戦です。

前商は前半３３分、高い位置でボールを奪った１３番・平石がシュート。しかし、桐一のキーパー坂井に阻まれます。一方の桐一も前半終了間際にフリーキックを獲得、キャプテンの２番・長尾が直接狙いますがゴールならず、両チーム無得点で前半を折り返します。

後半に入り、互いにセットプレーからチャンスを作るものの、体を張った守備でゴールを割らせません。このあと、延長戦を戦っても決着がつかず、試合はＰＫ戦に突入します。

前商は、ゴールキーパー蜂巣が３本目をストップするなど、３対１とリードすると、４人目のキッカー清水が決め試合終了。

前橋商業が準々決勝から２試合連続でＰＫ戦を制し、５年ぶりの決勝進出を決めました。

決勝戦は、前橋育英と前橋商業、両雄が決勝で激突するのは、９５回大会以来９大会ぶりです。