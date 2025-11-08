乗客乗員５２０人が犠牲となった日航ジャンボ機墜落事故からことしで４０年です。墜落現場となった上野村では、「安全の文化」をつなごうと初めてのシンポジウムが開かれました。

このシンポジウムは、日航ジャンボ機墜落事故の発生から４０年を迎えたことに合わせ、事故現場の御巣鷹の尾根と慰霊の地を守り続けてきた上野村が、安全の文化を次の世代へ発信しようと開いたものです。

はじめに、事故当時、村の職員で消防団の青年団長として捜索活動などにあたった黒澤八郎村長と、元消防団長の松元平吉村議会議長が、これまでの村の歩みを振り返りました。そして黒澤村長は、４０年の節目に次世代への思いを語りました。

また、ノンフィクション作家の柳田邦男さんが基調講演しました。柳田さんは、上野村について「事故の悲しみをどのように償うか考え、これまで取り組んできた役割は大きい」と述べ、村の取り組みの重要性を訴えました。

このほか、当時９歳だった次男の健くんを亡くし、事故の遺族らでつくる「８．１２連絡会」の事務局長の美谷島邦子さんら５人による、パネルディスカッションも行われました。

会場には村の関係者や一般の参加者など約１５０人が訪れ、「安全の文化」の継承に理解を深めていました。