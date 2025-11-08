¡Ö¥³¥È¥¤¥Á¤ä¡×Íèµ¨¤«¤é2·³´ÆÆÄ¤ÎÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¤¬Àä»¿¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ç½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð
¡¡¢¡½©µ¨Îý½¬¡Ê8Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¢Æ£¸¶ÂçæÆÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤¬½©µ¨Îý½¬¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢µ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Íèµ¨¤«¤é2·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤«¤é¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î°ìÈÖ±ü¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿Æ£¸¶¤¬¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¡¼¥Ö¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤âÅê¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö¥³¥È¥¤¥Á¡Êº£Ç¯°ìÈÖ¡Ë¤ä¡×¡½¡£ÅÓÃæ¤«¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÀÆÆ£3·³´ÆÆÄ¤Ï¤¦¤Ê¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£51µå¤òÅê¤²¤¿½ª¤¨¤¿Æ£¸¶¤Ï¡ÖÊÑ²½µå¤òÂ¿¤á¤ËÅê¤²¤Æ¡ÊÂÎ¤Ç¡Ë³Ð¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï150¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÓÄÍ¹â¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï1Ç¯´Ö¤ÇµåÂ®¤¬5¥¥í¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤ÉµÞÀ®Ä¹¤·¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏAÁÈ¤Î¹ÈÇòÀï¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï½é¤á¤Æ2·³Àï¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤È¤Ê¤ë155¥¥í¤â¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÊÑ²½µå¤¬Æþ¤é¤º¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÁÀ¤ï¤ì¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤¿10·î¤«¤é¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¡£¤³¤Î½©µ¨Îý½¬¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÆ¬¤Ç¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂÎ¤ÎÉô°Ì¤òÃÃ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÅêµåÆ°ºî¤ÇÂÎ¤Î¤É¤ÎÉôÊ¬¤ò»È¤¦¤Î¤«¡×¡½¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¤É¤³¤Ç°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×¡½¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ÙÇÛ²¼¤È1·³ÅÐÈÄ¤¬ÌÜÉ¸¡×¡£3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿±¦ÏÓ¤¬¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë