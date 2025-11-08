まさかのスタート時間カン違い「エッ！でした」 鈴木愛はドタバタ発進もV圏内
＜TOTOジャパンクラシック 3日目◇8日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞弘法も筆の誤りだった。6バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「70」で回った鈴木愛が、ため息をつきながら“告白”した。「スタート時間を間違えて、40分くらい遅く着いたんです。まったく気づいていませんでした」。
【写真】注目度上昇中！ ナタリア・グセバはグリーンのマドンナ？
キャディからの「スタートまで1時間切っているよ」と連絡が来てもピンとこなかった。「なんで？」と思って確認したら驚いた。「時間を見たら、エッ！でした」。いつもは1時間半ほどかけてスタート前の調整を行うのがルーティンだが、この日は50分ほでアプローチから始めてショット、パットとひと通り済ませた。「でも、ちょっと調整不足だったかな」常に母、マネジャー役の弟とツアーを回るが、朝の出発時間を決めるのは選手である鈴木の担当。「今まで間違えたことなんてなかったので、母も疑問を感じなかったと思います」。2013年のプロテストに合格し、ツアーフル参戦12年目。めったにないミスに、元賞金女王は照れくさそうに笑った。前半を1バーディ・2ボギーで折り返し、後半は10番パーで2打目を1メートルにつけるバーディなど快調にスコアを伸ばした。だが、17番パー4でダブルボギーを叩くなど、ゴルフでも“らしく”ないミスが出た。それでも、スコアを2つ伸ばし、トータル11アンダーで首位と4打差の5位。2019年大会以来となる米ツアー制覇は視界から消えていない。「パットのフィーリングはいいので、なるべくバーディトライができるようにしたい。チャンスを増やしたいですね」最終日は雨予報だが、今季2勝目を狙う気持ちに曇りはない。前週まで5大会連続で決勝に進めていない。今大会では予選落ちがないため、自己ワーストは継続中となるが、目指すはV字回復。8月の「ニトリレディス」以来となる優勝は、スタート時間の確認から始まる。（文・臼杵孝志）
