「嵐」相葉雅紀（42）が、8日放送のフジテレビ系「相葉◎×部」（土曜後4・30）に出演し、来春のコンサートツアーについて語った。

元AKB48前田敦子が、21歳でアイドルを卒業した理由について、「アイドルは10代がピークに輝けるんだと思う」と、自身の考えを口に。「むちゃできるから。20代だとぜえぜえ、30代だともう、チーンって感じですよ。むちゃができない」と告白。この言葉を引き合いに、スタジオでは議論が白熱した。

相葉は「10代ってコントロールできないんだよね、自分で。これは嫌です、これはやりませんって選択肢がなくて。気づかない間に10代が終わってて」と、経験談を口に。また「20代もまだそうなんだよね。自分でコントロールできない。30代からやっとコントロールできる。40代になるとその延長だから。自分は自分の今の年齢の、自分に合ったスタイルお仕事いただけることに全力で返しているという感じだから、あんまりという意識がないんだよね」とも話し、自然体な姿を見せることに重きを置いていることを明かした。

俳優えなりかずきからは、「ダンスやってて、息が切れるようになるとかあったり？」と、相葉に質問が飛んだ。相葉は「衰えってこと？」とツッコミを入れつつ、「30はないんじゃない？」と返答。すると、今度は柏木が、「後半の方は1人だけ、酸素のやつ（ボンベ）とか用意されてたり」とぶっちゃけ、笑わせていた。

嵐は来春のコンサートツアーの開催と、その後の活動終了を発表している。相葉は「これから今、再結成してるんで、今の嵐を来年、見せる。というのが今のところの目標です」と、コンサートについて言及。柏木が「いつでも酸素ボンベ持って行きますから」とジョークまじりに話すと、相葉は「もしかしたら必要かもしれないわ」とおどけていた。