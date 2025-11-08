漫画家の松木いっか氏が8日、自身のXを更新。病気療養のため連載中の作品「日本三國」を不定期連載とすることを報告した。

松木氏は「いつも日本三國をご愛読いただき、心よりお礼申し上げます。私事で大変恐縮ですが、病気療養のため、連載を不定期連載とさせていただくことになりました」と報告。

「これまで、制作が難しい時期には分割掲載という形を取らせていただいておりましたが、作品はできる限り「まとまった物語」としてお届けしたいと考えております。しかし現在の体調では、隔週の制作進行を続けることが難しく、クオリティを保つためにも、掲載ペースの見直しが必要だと判断いたしました」と説明した。

「楽しみにしてくださっている皆様にはご迷惑とご心配をおかけし、申し訳ありません。しっかり療養に努め、また良い形で作品をお届けできるよう励んでまいります。何卒ご理解いただけますと幸いです」と呼びかけた。

日本三國は小学館「マンガワン」および「裏サンデー」にて連載中。文明崩壊後の日本を舞台に、3つの国に分裂した日本を再統一しようとする青年・三角青輝の物語。