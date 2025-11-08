フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が８日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「黄金コンビ」。スポーツ各界の名コンビが登場した。なでしこジャパンからは澤穂希氏と岩渕真奈氏が登場。

岩渕氏は澤氏の「負けず嫌い」が尋常じゃないと告白。長年、なでしこジャパンの看板を背負い、２０１２年には世界年間女子最優秀選手に輝いた澤氏には、イベントなどで挑みにくる参加者も多いと振り返った。

岩渕氏は「引退してから、よくサッカーのイベントでご一緒させてもらうんですけど。（澤氏は）もうとにかく負けず嫌いなので。お父さん（男性）が澤さんからボールを奪うっていう称号を取りに、ミニゲームとかでも激しく体ぶつけるんですよ」と回想した。

「私とかは、ぶつかるのが嫌だから、ひょいって逃げたりするんですけど。澤さん、取られたくないし、負けるのも嫌だから。お父さん相手にだいぶ厳しくサッカーしてたりとか…」と苦笑。「小学生相手にも。砂のグラウンドですよ？スライディングしてボールを奪ったりとか」と、澤氏は男性相手でも体をぶつけ返す気迫のボールキープを見せていると明かした。

浜田が「そういうときは澤さん、ちょっとネジ外れたりするんかな？」と聞くと、澤氏は「そういうの背中で見せないと。勝負にこだわらないと。それは子供だろうが、男性だろうが関係なく」と高らかに言い切り、浜田を爆笑させていた。