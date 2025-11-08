【WRC 世界ラリー選手権】第13戦 ラリージャパン（11月8日／デイ3）

【映像】クラッシュ直後に捉えた“チームプレー”

世界ラリー選手権の第13戦ラリージャパンは、日本人ドライバーの勝田貴元が初日から好調で日本人33年ぶりの優勝も期待されたが無念のクラッシュ。チームメイトであるトヨタのドライバーたちも勝田の状況を真っ先に気にする一幕があった。

今大会の勝田は、デイ2を終えた時点で総合2位。今季ラリーフィンランドに続く表彰台のみならず、自身初優勝も視野に入れて迎えたのが、デイ3のSS11「笠置山」だった。なんとここで勝田は広場に設置されたウォーターバリアにマシンの右サイドを激しくぶつけてしまう。

その後、山岳地帯の峠道でツイスティなコーナーが続くなか、パワステが故障して曲げることも難しいのか、険しい表情でマシンを走らせ続ける。ピット無線では「carry on！（続けろ）」と言われており、後方から来るチームメイトのためにコースを開けようと走り続けていたのだ。

その間、先にフィニッシュしたチームメイトのエルフィン・エバンスがインタビューに答え、「（勝田）タカは何か問題があったと聞いているので気になります。なんとか走り抜けられると良いんですけど」と語り、真っ先に同僚を心配する表情を見せた。

また、セバスチャン・オジエの車載カメラでは、コース脇に勝田のマシンが停車している姿も見られた。オジエが先行すると勝田は再び険しい表情とともにマシンをスタートさせている。そして勝田をパスして先にアタックを終えたオジエも「タカに何かがあったと聞きました」とやはり勝田に関して言及。

勝田は後続のチームメイトに配慮し、チームメイトたちも勝田を気遣う。チームメイトたちも願う勝田の初優勝は困難になってしまったが、前戦セントラル・ヨーロピアン・ラリーでマニュファクチャラーズチャンピオンを決めたトヨタの、トップドライバーたちの結束や、友情の深さが感じられるシーンであった。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2025』／(C)WRC）