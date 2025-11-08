【AR共和国杯】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『0%！前走GI以外で10着以下、0%！6歳以上で前走2,000m以下』



【動画】アルゼンチン共和国杯 ちょい足しキーワード｜https://youtu.be/z2wetZQ3ZXI

テレビ東京・冨田有紀アナから『第63回アルゼンチン共和国杯（GII）』のチョイ足しキーワードをお届け！

第63回アルゼンチン共和国杯（GII）枠順

2025年11月9日（日）5回東京2日 発走時刻：15時30分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 ワイドエンペラー（牡7 藤岡佑介）

1-2 ギャラクシーナイト（牡6 菅原明良）

2-3 ローシャムパーク（牡6 A.プーシャン）

2-4 サスツルギ（セ5 北村宏司）

3-5 セレシオン（牡6 荻野極）

3-6 ディマイザキッド（牡4 岩田望来）

4-7 シュトルーヴェ（セ6 鮫島克駿）

4-8 ボーンディスウェイ（牡6 木幡巧也）

5-9 ショウナンアデイブ（牡6 池添謙一）

5-10 マイネルカンパーナ（牡5 津村明秀）

6-11 ホーエリート（牝4 戸崎圭太）

6-12 プラダリア（牡6 亀田温心）

7-13 ミステリーウェイ（セ7 松本大輝）

7-14 ボルドグフーシュ（牡6 横山武史）

7-15 メイショウブレゲ（牡6 石橋脩）

8-16 ニシノレヴナント（セ5 野中悠太郎）

8-17 ハギノアルデバラン（牡5 原優介）

8-18 スティンガーグラス（牡4 C.ルメール）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





