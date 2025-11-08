【AR共和国杯】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『0%！前走GI以外で10着以下、0%！6歳以上で前走2,000m以下』
【動画】アルゼンチン共和国杯 ちょい足しキーワード｜https://youtu.be/z2wetZQ3ZXI
テレビ東京・冨田有紀アナから『第63回アルゼンチン共和国杯（GII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
第63回アルゼンチン共和国杯（GII）枠順
2025年11月9日（日）5回東京2日 発走時刻：15時30分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ワイドエンペラー（牡7 藤岡佑介）
1-2 ギャラクシーナイト（牡6 菅原明良）
2-3 ローシャムパーク（牡6 A.プーシャン）
2-4 サスツルギ（セ5 北村宏司）
3-5 セレシオン（牡6 荻野極）
3-6 ディマイザキッド（牡4 岩田望来）
4-7 シュトルーヴェ（セ6 鮫島克駿）
4-8 ボーンディスウェイ（牡6 木幡巧也）
5-9 ショウナンアデイブ（牡6 池添謙一）
5-10 マイネルカンパーナ（牡5 津村明秀）
6-11 ホーエリート（牝4 戸崎圭太）
6-12 プラダリア（牡6 亀田温心）
7-13 ミステリーウェイ（セ7 松本大輝）
7-14 ボルドグフーシュ（牡6 横山武史）
7-15 メイショウブレゲ（牡6 石橋脩）
8-16 ニシノレヴナント（セ5 野中悠太郎）
8-17 ハギノアルデバラン（牡5 原優介）
8-18 スティンガーグラス（牡4 C.ルメール）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
クロフネをダートの怪物にした馬!? "アグネスデジタル" 競馬界の歴史を変えうる世紀の大英断
【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」
【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？