埼玉県駅伝中学の部が８日、埼玉・熊谷市の熊谷スポーツ文化公園特設コースで行われ、男子（６区間１８・２６キロ）は寄居町立男衾（おぶすま）中が５６分３３秒、女子（５区間１２・２６キロ）は鶴ヶ島市立藤中が４１分５１秒で優勝し、それぞれ全国中学駅伝（１２月１４日、滋賀・野洲市希望が丘文化公園特設コース）の出場権を獲得した。

女子優勝の藤中は、昨年大会では４区までトップだったが、最終５区で３位となり、惜しくも全国大会出場を逃した。今年は１年前の先輩と自身の悔しさを晴らすため、１区から力走が続いた。森翔子（２年）が４位と好スタートを切ると、２区で岡安日菜（２年）が区間２位の好走で２位に浮上。３区で水村彩花（３年）が区間２位でトップに立った。４区の伊藤杏優（３年）が区間３位、最終５区の山下葉乃（３年）が区間賞で２位を引き離した。終わってみれば、全区間で区間４位以内で走り、２位の所沢市立小手指中に４７秒差をつけて完勝した。

昨年の全国大会には男子が出場し、見事に優勝。今年は男子が２位惜敗となったが、女子が全国大会出場を勝ち取り、藤中は男子に続いて、２年連続の「日本一」を目指す。

藤中を指導する今井隆生先生（３５）は、駿河台大時代に当時３１歳で箱根駅伝を走った経験を持つ。「女子も男子も、よく頑張りました。生徒たちが持っている力は無限大です。生徒の頑張りを見られて幸せです」と教え子を称賛した。

日体大を卒業した今井先生は２９歳だった２０年４月に「もっといい先生になりたい」という思いで、教員の「自己啓発等休業」を活用し、駿河台大心理学部３年に編入学した。同時に東京・大泉高時代からの夢だった箱根駅伝出場を追いかけ、駅伝部に入部。１年目は予選会で敗退したが、ラストチャンスの２年目に駿河台大の初出場に貢献した。２２年１月の本戦では４区に出走。区間最下位に終わったが、タスキを埼玉・越生中教師時代の教え子でもある５区の永井竜二（当時３年）に託した後、当時の徳本一善監督（４６）が運営管理車から「２年間、ありがとう。謝ったらブッ飛ばすから！」と独特の表現で今井先生をたたえたことは箱根駅伝史に残る名場面となった。

２２年４月、教師に復帰。飯能市立南高麗（こま）中学校を経て、２３４月に藤中に異動。今年は３年生の担任、陸上部の顧問として奮闘の日々を送っている。今井先生の教育・指導方針は「過去の自分、昨日の自分を超えよう」。それは自分自身に対しても同じ。「これまで私の最高点は２２年の箱根駅伝４区でした。それを超えたい。藤中の生徒が全国大会で活躍したり、将来、箱根駅伝などで活躍してくれれば超えられると思っています」と熱く話す。

今では、珍しくなりつつある熱血教師。生徒の信頼は厚い。この日、女子チームは全員が左手に「覇」と書き込み、その言葉通りに県大会を制覇した。次は、昨年の男子チームに続いて、２年連続の全国制覇を目指す。今井先生は「男子を全国大会に連れていってあげられずに残念でしたが、女子は全国でも全国で勝負できる力があると思います」と表情を引き締めて話す。かつて箱根路を熱く走った今井先生は、今も生徒と共に熱く走り続けている。

◇埼玉県鶴ヶ島市立藤（ふじ）中学校 １９７９年４月、開校。所在地は鶴ヶ島市藤金。生徒数は約５００人の中規模校。学校教育目標は「ともに学び、未来を拓（ひら）く たくましい生徒の育成」。主な陸上部ＯＢは名倉雅弥（１９８６年アジア大会男子２００メートル銅メダル）、伊地知賢造（現ヤクルト、国学院大時代の２０２１年に全日本大学駅伝８区区間賞）。

◇今井 隆生（いまい・たかお）１９９０年８月３１日、東京・保谷市（現・西東京市）生まれ。３５歳。大泉高では陸上部。２００９年に日体大入学後、トライアスロンに転向。１３年に卒業し、トライアスロン実業団ケンズへ。１６年に引退し、その後、埼玉県の中学校教員に採用された。２０年４月「自己啓発等休業」を活用し、駿河台大心理学部３年に編入学。２２年１月の箱根駅伝４区２０位。同年４月に教員に復帰。自己ベスト記録は５０００メートル１４分１１秒１０、１万メートル２９分２６秒９９、ハーフマラソン１時間４分１１秒。マラソン２時間１９分２４秒。１６５センチ、５２キロ。