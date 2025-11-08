フォーエバーヤングによる日本馬初のＢＣクラシック制覇に沸き立つ競馬界。その熱狂はジャンルを超えている。

１１月８日、プロ麻雀のＭリーグに所属しているトッププロたちが東京競馬場で行われたトークショー終了後、取材に応え興奮を語った。フォーエバーヤングのオーナーである藤田晋氏が創立しチェアマンを務めるリーグだけあって、偉業への感動もひとしおの様子だ。

同オーナーが前監督の渋谷アベマズに所属する多井隆晴プロは「最速最強ですよね。世界１位になっちゃいましたから。日本競馬の悲願だし。（フォーエバーヤングは）僕ですね」と自らの二つ名“最速最強”になぞらえ祝福。

チームメイトの日向藍子プロは「いろいろ見る目がある方ですよね。勝負運が強いですし、サッカーもそうですけど（町田ゼルビアのオーナー）、本人も麻雀強いですし…。そういうフォーエバーヤングを選ぶ能力がある方が、私たちのことも選んでくれてると思うと…イッヒッヒ」と破顔一笑。多井プロも「フォーエバーヤングを買ったその目で俺を買ってるから。８年前に（アベマズの）ドラフト１位だから！」と胸を張った。

ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツに所属する堀慎悟プロは、この日も福島６Ｒの３連単４３万６９２０円を当てたという競馬好き。穴党らしく「フォーエバーヤングって出てくると絶対に１番人気じゃないですか。だから、買ったことないんですよ。素直におめでとうございますと思いますけど、ＢＣクラシックも買ってないですし…」と苦笑い。「大井競馬場にフォーエバーヤングが出たとき（２４年ジャパンダートＣ）、藤田さんとたまたま会ったんですよ。そのとき社交辞令でフォーエバーヤングを買う風のことを僕も言ってたんですよ。全然外して買ってましたけどね！ そしたらしっかり来て…。口取り式の藤田さんを『次は絶対負けねえぞ』という気持ちで見てました（笑）。フォーエバーヤングと戦っているんです」とエピソードを明かし、周囲の笑いを誘った。

また、多井プロは馬名にも言及。「あれだけの金持ちになると『もう若さしかいらない』ということなんですよ。だからあの馬名なんです。かわいそうな人なんですよ…」と、目を伏せ「藤田さんをいじれるのは俺だけだから！」とおどけた。