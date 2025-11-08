ニッキューナナ・峯シンジが11月5日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、学園祭のゲスト出演がない理由について語った。

10月～11月にかけては学園祭シーズンで、人気のある若手芸人は毎週のように全国各地の学園祭にゲスト出演している。YouTubeのチャンネル登録者数65万人を誇るニッキューナナだが、今年はオファーもないという。

ニッキューナナ・こっちゃん選手は芸人仲間の学園祭に関するSNS投稿を目にしたそうで、「うわ～、いいなって…。学祭行きたいな～」とつぶやいた。

「依頼とかはちょっと前まではね、あったりとかしてて」と語り、所属するマセキ芸能社から学園祭の依頼が来ると「行きます！」と即答していたという。

「毎回なんらかの事情があるのか、（最終的なゲスト決定からは）漏れるよね」と明かした。

相方の峯シンジも「なくなるんだよね！まあ普通にね、（依頼の話が）止まるっていうのに思い当たる節がないわけではない」とし、下ネタコント中心の芸風が影響していることを示唆。

本人たちは、オファーは来るものの最終的な決定において大学側が「NG」を出している原因を理解している様子。

峯は「今年の大学祭、まだゲストが決まってない大学があればね！」と語ると、こっちゃん選手は「いねぇーよ！」とツッコんだ。

来年の学園祭シーズンに向けて、ゲスト出演の依頼がほしいと呼びかけた。

また、峯の妹が現在通っている大学は犬をメインとした学園祭を開催するため呼ばれることはないという。

カードゲーム界隈の事情や全国の美味しいラーメン屋情報などについても語っている。

ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で無料配信中。

次回配信は、11月12日19時頃。

