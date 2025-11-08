¸°»³Í¥¿¿¤¬±éµ»¸å¤Ë¾®¤µ¤¯Çï¼ê¡¡NHKÇÕ3Ï¢ÇÆ¡¡º´Æ£½Ù¤Ï2°Ì¡¡Î¾¼ÔÂ·¤Ã¤Æº£µ¨¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¡ÚÃË»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û
¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈNHKÇÕ 2ÆüÌÜ(8Æü¡¢Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊRACTAB¥É¡¼¥à)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥ºÆüËÜÂç²ñ(NHKÇÕ)¤Ç¸°»³Í¥¿¿Áª¼ê¤¬3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ÇÈ¤Ë¾è¤ëº´Æ£½ÙÁª¼ê¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤ò½ª¤¨¤Æ2°Ì¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢°µ´¬¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢189.04ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È96.67ÅÀ¤È¹ç¤ï¤»¤¿285.71ÅÀ¤Ï¡¢º£µ¨¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ¥é¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¸°»³Í¥¿¿Áª¼ê¤ÏÁ°Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤ËÂ³¤¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¥ß¥¹¡£Á°È¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç°ìÅÙ¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´ÓÏ½¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢188.66ÅÀ¡£¥·¥ç¡¼¥È98.58ÅÀ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë287.24ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±éµ»¸å¡¢¥ê¥ó¥¯¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¸°»³Áª¼ê¡£µ¯¤¾å¤¬¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤¯Çï¼ê¤¹¤ë»Ñ¤â¤«¤¤¤Þ¤ß¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢³ÀÆâàáÎ°Áª¼ê¤ÏÁ´ÂÎ12°Ì(186.40ÅÀ)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£