YOASOBIが書き下ろしたOP＆EDテーマの一部を使用！アニメ『花ざかりの君たちへ』PV公開

YOASOBIが手掛けるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマのタイトルが「アドレナ」、エンディングテーマのタイトルが「BABY」に決定した。

■OPテーマは「アドレナ」、EDテーマは「BABY」

11月8日に開催されたTVアニメ『花ざかりの君たちへ』AGFスペシャルステージでは、メインキャラクターを演じる5名の声優が登壇し、アニメが2026年1月4日より順次放送開始となることを発表。

さらに、YOASOBIが書き下ろしたオープニングテーマ「アドレナ」とエンディングテーマ「BABY」の一部を使用したアニメPVが解禁となり、オープニングテーマおよびエンディングテーマのタイトルも明らかとなった。

『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）で連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本をはじめアジア各地でドラマ化され、連載終了から20年を経た今も根強い人気を誇っている。

(C)中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会 ※アニメ画像

