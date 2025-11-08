◇女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第3日（2025年11月8日 滋賀県 瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、3打差7位から出たルーキーの荒木優奈（20＝Sky）が8バーディー、1ボギーのこの日ベストスコアの65をマークし、通算15アンダーで首位に浮上した。

「1日としてはいいラウンドだった。5連続バーディーもあり、楽しかった」

2番で残り144ヤードの第2打をピンまで10センチにつけてバーディーを奪うと、6番まで5連続バーディー。さらに最終18番パー5、第3打残り53ヤードを58度のウエッジで振り抜くと、ボールは惜しくもカップにけられた。あと少しでイーグルのスーパーショットを見せ、バーディー締め。堂々の首位に立った。

この日は家族全員が応援に駆けつけた。前日に行われた最終プロテストに挑戦したが、合格ラインに届かなかった妹の七海も観戦。「私が落ちた時、何言われても泣きたかった。触れないでって思ってたから、何も言わなかった」と自身も初挑戦の23年に同じ経験があるからこそ、何も言わずプレーで励ました。

米ツアーで戦う畑岡奈紗、山下美夢有との最終日最終組。「凄く楽しみ。100ヤード以内のショットを見たい」と笑顔で意気込んだ。