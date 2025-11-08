すとぷりらが所属するSTPRの2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら − Meteorites −」が8日、東京・池袋サンシャインシティの噴水広場でスペシャルステージを開催した。

「めておら」は、グループ結成からわずか1年で「2.5次元歌い手グループ史上最速の日本武道館ライブ」を成功させた大人気グループ。この日は配信形式で、来場したファンとともにデビューからの軌跡を振り返った。

ファン代表をステージ上に招いた質問コーナーでは、会話の途中から“疑似トラブル”が発生するかと思いきや、ファンと警備員に扮したダンサーが突然踊り出す…というメンバーもびっくりのサプライズ演出が。会場のモニターには日本武道館公演で披露した「プライド」「FIRST 1MPACT」のライブ映像が上映され、会場を大いに盛り上げた。

イベント終盤には、日本武道館公演のディレイビューイング開催を改めて報告。12月5、6日に全国の映画館で上映され、歓声、ハンドクラップ、ペンライトOKの応援上映スタイルで鑑賞できる。

リーダーの心音（しおん）は「今、頭真っ白で何も考えられないんだけど…」とドッキリに驚きを隠せない様子。「もしかしたら、動画撮ってもらってたから…出してもらえるんじゃない？」と示唆しつつ、「YouTubeチャンネルもぜひチェックしてみてください」と呼びかけ。最後は、お馴染みのあいさつ「おつめて」でステージを締めくくった。