フォーエバーヤングが成し遂げた日本馬初のBCクラシック制覇という快挙に、麻雀界からも祝福の声が届いた。麻雀プロリーグ「Mリーグ」で活躍する多井隆晴（渋谷ABEMAS）、日向藍子（渋谷ABEMAS）、堀慎吾（KADOKAWAサクラナイツ）が8日、東京競馬場でトークショーを実施。その後、インタビューに応じた。

多井、日向が所属する渋谷ABEMASの前監督は同馬を所有する藤田晋氏。圧倒的な強さを誇り“最速最強”の異名をとる多井は「（BCクラシック制覇は）日本の競馬界の悲願。世界で1位になっちゃいましたから、フォーエバーヤングはまさに僕。最速最強ですね」と“多井節”で祝福。また、同馬を購入した藤田氏の眼力の高さに触れながら「フォーエバーヤングの前に僕を買ってるからね。僕は8年前にドラフト1位で（藤田氏から）指名されているから」と笑顔を見せた。

一方、穴党の堀は「フォーエバーヤングが出てくる時は絶対1番人気だから買ったことない。素直におめでとうございますとは思うけど、（馬券的には）嫌いな馬です」と、こちらも独特な言い回しの“堀節”で同馬の強さを強調した。

そんな堀はこの日、福島6Rで3連単43万円を的中したという。だが、その後は負けが続き、結果的には3万円負けで終了。それでも「レースがあるうちは勝負は終わらない。ここからの逆転勝利も諦めてない」とし、アルゼンチン共和国杯を本命ディマイザキッドで勝負することを明かした。

同馬の末脚の鋭さを念頭に「頭候補で考えたときに、1着に来るならこの馬しか買えないかなという感じ」と本命に推した理由を説明。1番人気が想定されるスティンガーグラスについては「多分東京は向かないんじゃないかと思っていて、切りたい馬の筆頭。ルメールさんも“この馬、東京合わへんやろうな”と思っているはず」と語った。