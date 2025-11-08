ATMでハプニング「キャッシュカードが使えない！」←あわてたけど、簡単な方法で復活するんや!?

あるとき、駅の近くのATMでお金をおろそうと思ってカードを入れたところ、機械がしばらく考えているような時間ののち、「取り扱いできません」というエラーとともにカードが返却されました。もう1度入れましたが、返ってくる。もう1度……、返ってくる。

前にも同じようなことがあったんです。そのときは、銀行に行って新しく再発行してもらって事なきを得たんで、カードが古かったのか……。

今回はすぐに現金が必要だし、急ぎだし、銀行窓口に行って手続きをする時間はない。「どないしよ!?」と思わず振り返ると、人が並んでいる……。あからさまに、「なにしてんねん!? はよしろや！」みたいな顔をしている人ばかりがズラリと並んでいる……。

「どないしよ」と焦るなか、最後にもう1度だけ試してみようとカードを差し込んでみましたが……。やっぱりあかん！

何度も何度も返ってくる

ATMの画面を見ると、「銀行の窓口かインターホンでお問い合わせください」と出てましたんで、とりあえず、横にある受話器を取ってボタンを押して聞いてみました。

まず言われたのが、「銀行のカード以外のカードを入れていませんか？」というひと言。ガソリンスタンドの会員カードや、なんかのポイントカードとか……？ そんなん入れてない、入れてない。

次に聞かれたのは、「カードの入れる向きを間違っていませんか？」と。裏返しに入れるとか、矢印とは逆側から入れるとか……？ ちゃんと入れてる、入れてる。

3つめに言われたのは、「カードの金色部分のICチップのところを、ハンカチなどのやわらかい布やティッシュで優しくふいてみてください」とのこと。カバンからフェイスタオルを出し、ICチップのところを優しくふいてから入れてみたら……。読み取りました！ よかった！



かなり焦りましたが、こんなにも簡単なことで復活することもあるんですね。

この現象の理由を聞くと、目に見えないホコリや手のアブラなど、ICチップ部分になんらかの付着物があると読み取りができなくなることもあるのだそう。なので、それらをふきとれば良いというわけなんですが、ポイントは“あくまでも優しく”やそうです。ゴシゴシこすって傷がついたら、かえって読み取れなくなってしまうらしいです。

ICチップ部分を優しくふく

もしもATMでカードエラーが出たら、あわてず、まずはICチップを優しくふいてみてください。もしかすると、簡単に復活するかもしれませんよ。



※ラジオ関西『バズろぅ！』2025年11月8日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）