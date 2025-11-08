超ビビりな先住猫さんと怖がりな子猫の兄弟が出会った結果…？トライアル開始から1週間後、『想像の100倍を超えた優しい光景』を見せてくれました！

【動画：怖がりな２匹の保護猫→超ビビりな先輩猫と暮らすことになった結果…１週間後に見せた『あたたかい光景』】

怖がりな兄弟と超ビビりな先住猫さん

YouTubeチャンネル『ねこねっと山中湖』に投稿されたのは、子猫のレパードくんとクーパーくん兄弟がトライアルへ行った時の様子。人馴れ訓練の積み重ねで人にも猫さんにも甘えるようになった兄弟ですが、保護時は警戒心が強く怖がりだったといいます。

1年半前に超ビビり猫カルムくんの里親さんになってくれた方が、新しい家族にと望んで下さり、嬉しいことに兄弟一緒のトライアルが決まったのだそう。愛情を注いでくれた里親さんには心を開いているというカルムくんですが、新入りを受け入れてくれるのでしょうか…。

トライアルスタート

兄弟は先住猫のカルムくんに一直線に向かい、鼻をつけてのご挨拶。お家の探検や里親さんの膝に乗って甘えるなど、順応性が高い子猫らしく、かなり積極的に行動していたといいます。

一方、新入りの存在に戸惑った様子で固まっていたカルムくんですが、爪とぎの使い方を教えてあげるなど、次第に兄として接してくれるようになったのだそう。そして、トライアル開始から1週間、かつてのカルムくんを知るねこねっとメンバーさんたちも驚きの光景が…！

想像の100倍を超えた優しい光景

レパードくんに寄り添って優しく毛づくろいをしてあげているカルムくんの姿や、兄弟がカルムくんを挟んで幸せそうに眠る姿が見られるようになったのだとか。思わず涙が出てしまいそうなほど、なんとも心温まる光景です。

その後、ルルくんとレアくんという名前をもらい、正式譲渡となった兄弟。カルムくんと仲睦まじく過ごす姿はまるで親子のようで、お互いなくてはならない大切な存在となったようです！

投稿には「カルム君が最高に幸せな顔をしてますね(笑)」「カルム君フミフミされてパパならぬママですにゃw毛色が似てて本当の親子みたいですね」「レアくん、ルルくん卒業おめでとう！優しいパパとお兄ちゃんの側で、幸せな一生を過ごして欲しいです♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ねこねっと山中湖』では、保護猫さんや保護犬さんたちのありのままの姿が投稿されています。レスキューされた猫さんたちが変化していく様子や幸せを掴むまでの様子などを観ることができますよ。

