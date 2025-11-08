飼い主さんが差し出してきた手に向かって、そろりそろりと近づいてくる猫。甘えたい気持ちはあるものの、一定の距離感を保ちたい猫が取った行動が可愛すぎると、動画は3.5万回以上も再生され、「可愛すぎます！」「好きな子の手をにぎれないやつ」とのコメントが集まっています。

【動画：手を差し出すと、猫がゆっくりと近づいてきて…あまりにも可愛すぎる『甘え方』】

差し出された手に甘えたい

TikTokアカウント「おこしし」さまに登場したのは、2024年生まれで、今月1歳を迎えたおこげちゃん。この日、ベッドの上に座っていたおこげちゃんに向かって、飼い主さんが手を伸ばしていたのだそう。

差し出された手に気づいたおこげちゃんは、飼い主さんと少し距離があったため、ベッドの上をそろりそろりと歩いて、ゆっくりと近づいてきたのだとか。どうやら、甘えたい気分のようです。

控えめな猫が取ったツンデレすぎる行動

おこげちゃんは飼い主さんの手のすぐそばまで近づくと、まるで、お手をするかのように、前脚でその手にちょん、と触れたのだそう。その時間は、ほんの一瞬のことだったとのことです。

お手をした後は、そのまま後ずさりして元の場所に戻っていったのだとか。おこげちゃんは、甘えたい時でも飼い主さんとの間の一定の距離感は大切にしたい、ツンデレタイプの猫だったよう。

ツンデレな姉と自由すぎる弟

おこげちゃんには、同じく2024年生まれのししまるくんという弟がいるのだそう。おこげちゃんはししまるくんに対してもツンデレを発揮しているとのことで、あるときは、くつろいでいたししまるくんにパンチをくらわせていたのだとか。

その一方で、自由なししまるくんを見守るお姉さんな一面もあるのだそう。ししまるくんが、一生懸命布団をこねていたときは、背後に座って黙って見守っていたとのことです。

ツンデレなおこげちゃんの姿は、TikTokで3.5万回以上も再生され、「可愛すぎる甘え方とあんよがかわいい」「いつもこんな対応されるのですか？」「この距離感が好き」「可愛すぎます！」「えーなにこれ。かわいい」「しょうがねえなあみたいな」「好きな子の手をにぎれないやつ」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「おこしし」さまには、おこげちゃんとししまるくんの日常の様子がたくさん投稿されています。のんびりと穏やかに日々を過ごす姿に癒されますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「おこしし」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。