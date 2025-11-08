俳優マイケル・J・フォックス（64）とトレイシー・ポラン（65）の長男サム・フォックス（36）が、恋人モリー・ミルスティーンと結婚したことを発表した。2人は4日にインスタグラムで結婚を報告、式は10月にニューヨーク市内で親しい人々に囲まれた静かな雰囲気の中で行われたという。



【写真】マイケル・J・フォックスとサム そっくり過ぎるwww

投稿には「1カ月前」と添えられ、カラーとモノクロが混ざった結婚式の写真が複数公開された。スーツ姿のサムと膝上30センチの白い超ミニスーツのモリーの幸せそうな写真をアップ。サムの妹たち、双子のアクイナとスカイラー（30）、末妹エズメ（24）が抱き合う姿や、母トレイシーが息子の晴れ姿を見て喜ぶ様子も写っている。一方、父マイケルの姿は写真には映っていなかった。



投稿後、2人のインスタグラムには祝福のコメントが多数寄せられた。



サムとモリーは昨年2月、バーモント州サウス・ウッドストックの雪景色の中で撮影されたセルフィーを通じて婚約を発表。モリーは左手に輝くダイヤの婚約指輪を見せ、サムは「LFG!!（さあ行こう！）」とキャプションを添えていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）