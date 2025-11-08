『名探偵コナン』30周年幕開け！ 「エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件」来年1.3放送決定
テレビアニメ『名探偵コナン』30周年を迎える2026年の幕開けとして、『名探偵コナン エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件』が、読売テレビ・日本テレビ系（一部地域を除く）にて2026年1月3日16時30分から1時間スペシャルで放送されることが決まった。
【写真】「名探偵コナン 2026カレンダー 〜TVアニメ30周年記念版〜」のビジュアルを公開
物語は、黒ずくめの組織の薬で“江戸川コナン”になる少し前―。高校生探偵・工藤新一は、幼なじみの毛利蘭と米花水族館を訪れていた。目的は、別居中の蘭の両親・毛利小五郎と妃英理を仲直りさせるための作戦「水族館ドッキリ再会ラブラブ復活大作戦」の下見。
しかし、楽しい時間は一瞬で終わりを告げる。人だかりの先に漂う異様な空気に、新一は殺人事件を察知し、蘭に係員を呼ぶよう指示する。叫び声も聞こえなかったのに、なぜ事件に気づいたのか尋ねる蘭に、新一は「匂いだよ」と答え…。血の匂いを嗅ぎつけて現場へ赴き、持てる感覚のすべてを使って犯人を割り出す、緋色の高校生探偵の推理劇が始まる。そして、事件の先には、あの日へとつながる“もう一つの下見”が…？
また、ファンに感謝を込め、一緒に歩んできた30年の軌跡を楽しめるような特別企画も実施する。その一つが、関係者の思い出深いテレビ主題歌を発表する「名探偵コナン 思い出主題歌企画」。
今回、思い出主題歌を発表するのは、原作者・青山剛昌と江戸川コナン役・高山みなみ、工藤新一役・山口勝平、毛利蘭役・山崎和佳奈の4名。数あるオープニング・エンディング主題歌からどんな曲がラインナップされるのかは、放送のどこかで発表する。
アニメ『名探偵コナン』「エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件」は、読売テレビ・日本テレビ系（一部地域を除く）にて2026年1月3日16時30分放送。
【写真】「名探偵コナン 2026カレンダー 〜TVアニメ30周年記念版〜」のビジュアルを公開
物語は、黒ずくめの組織の薬で“江戸川コナン”になる少し前―。高校生探偵・工藤新一は、幼なじみの毛利蘭と米花水族館を訪れていた。目的は、別居中の蘭の両親・毛利小五郎と妃英理を仲直りさせるための作戦「水族館ドッキリ再会ラブラブ復活大作戦」の下見。
また、ファンに感謝を込め、一緒に歩んできた30年の軌跡を楽しめるような特別企画も実施する。その一つが、関係者の思い出深いテレビ主題歌を発表する「名探偵コナン 思い出主題歌企画」。
今回、思い出主題歌を発表するのは、原作者・青山剛昌と江戸川コナン役・高山みなみ、工藤新一役・山口勝平、毛利蘭役・山崎和佳奈の4名。数あるオープニング・エンディング主題歌からどんな曲がラインナップされるのかは、放送のどこかで発表する。
アニメ『名探偵コナン』「エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件」は、読売テレビ・日本テレビ系（一部地域を除く）にて2026年1月3日16時30分放送。