乃木坂46卒業発表の松尾美佑、自身のラジオでも“サラッと”報告 「あっさり卒業報告」「松尾さんらしい」
乃木坂46の松尾美佑が7日放送の『ベルク presents 乃木坂46の乃木坂に相談だ！』（TOKYO FM／毎週金曜20時30分）に出演。自身の卒業について、ラジオの中でも改めて報告した。
【写真】乃木坂46新成人・岩本蓮加＆松尾美佑が振り袖姿を撮り合い 清宮レイが撮影
松尾は10月23日、自身のブログで年内をもってグループの活動を終了し、卒業後は芸能界を引退することを発表していた。
この日の放送で松尾は番組冒頭、「少しだけ私からお知らせです」と切り出し、「乃木坂46を卒業します。2025年12月31日いっぱいです。ブログに書いてあるので、ぜひよかったら見てみてください」と報告した。
その“あっさり”とした報告に、共演する田村真佑は「簡潔だね」と笑いながらも、「寂しいよ〜」と本音をこぼした。さらに「実は前回の収録分から知ってたけど、そのときはまだ発表されてなかったから、私も言わないようにって思って」と明かし、「まだ一緒にいようよ」と呼びかけると、松尾は「まあまあ、あと2ヵ月くらいあるので、引き続きよろしくお願いします」とリスナーに呼びかけていた。
松尾からの卒業報告にリスナーからは「寂しいよ」「悲しい」「卒業しないで」という声が上がる一方、松尾らしい簡潔な報告に「あっさり卒業報告」「卒業発表の尺じゃないのよ」「軽い感じが松尾さんらしい」などの声が寄せられていた。
