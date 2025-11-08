ミッフィーのチーズケーキバーも！ハウステンボス／Dick Bruna TABLE アクールベールカフェ「クリスマス限定メニュー」
ハウステンボス ホテルアムステルダム内にある「Dick Bruna TABLE（ディック・ブルーナ テーブル） アクールベールカフェ」にて、クリスマス限定メニューが登場！
ミッフィーをモチーフにした、かわいいアフタヌーンティーやチーズケーキプレートがラインナップされています。
提供期間：2025年11月7日から2026年1月7日まで
販売店舗：ハウステンボス アムステルダムシティ ホテルアムステルダム内「Dick Bruna TABLE アクールベールカフェ」
提供時間：13:00〜16:00 （15:30オーダーストップ）
ハウステンボス ホテルアムステルダム内の「Dick Bruna TABLE アクールベールカフェ」に、クリスマスシーズンを彩るミッフィーのスイーツが登場！
クリスマスらしい装いのアフタヌーンティーと、人気のチーズケーキバーの限定プレートが楽しめます。
ミッフィーのクリスマスアフタヌーンティー
価格：3,800円 (ドリンク付)
※前日15時までの事前予約制
ミッフィーとクリスマスを楽しめる、豪華なアフタヌーンティーセットです。
上段にはクリスマスツリーに見立てたピスタチオクリームのタルトや、トナカイをモチーフにした華やかなケーキ。
ミッフィーの顔をかたどったセイボリーなど、ひとつひとつに物語を感じるメニューがそろっています。
特製コラボプレートでミッフィーの世界に包まれる、特別なティータイムが過ごせます。
ミッフィーのチーズケーキバープレート
価格：単品 1,200円
ミッフィーのチーズケーキバー。
濃厚でなめらかな口あたりのチーズケーキに、フレッシュフルーツと爽やかなソースを添えて、ホテルパティシエが上品にアレンジした、見た目も可愛らしく、味わいも本格的な一皿です。
ハウステンボス園内でミッフィーと過ごす、心温まるクリスマススイーツタイム。
豪華なアフタヌーンティーで優雅に過ごしたり、かわいいチーズケーキバーでほっと一息ついたり、楽しみ方もいろいろです。
この時期だけの特別なミッフィースイーツを、ぜひ味わってみてください☆
ハウステンボス「Dick Bruna TABLE アクールベールカフェ」のクリスマス限定メニューの紹介でした。
ハウステンボス “European Holy Christmas2025”はこちらでもまとめて紹介しています。
Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2024 www.miffy.com
Copyright Huis Ten Bosch Co., Ltd.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
