ハウステンボス ホテルアムステルダム内にある「Dick Bruna TABLE（ディック・ブルーナ テーブル） アクールベールカフェ」にて、クリスマス限定メニューが登場！

ミッフィーをモチーフにした、かわいいアフタヌーンティーやチーズケーキプレートがラインナップされています。

ハウステンボス／Dick Bruna TABLE アクールベールカフェ「クリスマス限定メニュー」

提供期間：2025年11月7日から2026年1月7日まで

販売店舗：ハウステンボス アムステルダムシティ ホテルアムステルダム内「Dick Bruna TABLE アクールベールカフェ」

提供時間：13:00〜16:00 （15:30オーダーストップ）

ハウステンボス ホテルアムステルダム内の「Dick Bruna TABLE アクールベールカフェ」に、クリスマスシーズンを彩るミッフィーのスイーツが登場！

クリスマスらしい装いのアフタヌーンティーと、人気のチーズケーキバーの限定プレートが楽しめます。

ミッフィーのクリスマスアフタヌーンティー

価格：3,800円 (ドリンク付)

※前日15時までの事前予約制

ミッフィーとクリスマスを楽しめる、豪華なアフタヌーンティーセットです。

上段にはクリスマスツリーに見立てたピスタチオクリームのタルトや、トナカイをモチーフにした華やかなケーキ。

ミッフィーの顔をかたどったセイボリーなど、ひとつひとつに物語を感じるメニューがそろっています。

特製コラボプレートでミッフィーの世界に包まれる、特別なティータイムが過ごせます。

ミッフィーのチーズケーキバープレート

価格：単品 1,200円

ミッフィーのチーズケーキバー。

濃厚でなめらかな口あたりのチーズケーキに、フレッシュフルーツと爽やかなソースを添えて、ホテルパティシエが上品にアレンジした、見た目も可愛らしく、味わいも本格的な一皿です。

ハウステンボス園内でミッフィーと過ごす、心温まるクリスマススイーツタイム。

豪華なアフタヌーンティーで優雅に過ごしたり、かわいいチーズケーキバーでほっと一息ついたり、楽しみ方もいろいろです。

この時期だけの特別なミッフィースイーツを、ぜひ味わってみてください☆

ハウステンボス「Dick Bruna TABLE アクールベールカフェ」のクリスマス限定メニューの紹介でした。

